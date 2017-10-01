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    В Каталонии на избирательные участки врывается полиция и жестко разгоняет людей. Испания, Каталония, митинги и протесты, референдумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Каталонии на избирательные участки врывается полиция и жестко разгоняет людей

    В Каталонии на избирательные участки врывается полиция и жестко разгоняет людей

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    • Фото: @martinis2000 / twitter.com
    В Каталонии на избирательные участки врывается полиция и жестко разгоняет людей

    В Каталонии на избирательные участки врывается полиция и жестко разгоняет людей

    В Каталонии на избирательные участки врывается полиция и жестко разгоняет людей
    • Фото: @martinis2000 / twitter.com

      • Жители Каталонии спешат к избирательным участкам. Голосование референдуме о независимости от Испании уже началось. Не везде оно проходит спокойно.

      Полиция закрыла более 15 избирательных участков и провела в помещениях обыски. Агентство EFE со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах передает, что стражи порядка окружили группу людей у пункта для голосования, который находится в языковой школе, и вызвали подкрепление.

      Участки, которые не опечатали, открылись сегодня ровно в 9:00 по местному времени (10:00 по Москве), на задолго до этого каталонцы, несмотря на проливной дождь, выстраивались в очереди перед школами, где должно проходить голосование.

      Сообщается, что на некоторых участках полиция жестко разгоняет толпу, в помещения никого не подпускают. Внутри забаррикадировались организаторы и активисты. В небе над Барселоной с 6:30 по местному времени (7:30 по Москве) кружит вертолет национальной полиции Испании.

      По информации газеты El País, избирательный участок в провинции Жирона, где должен проголосовать глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, заблокирован испанскими полицейскими. Снятое на месте инцидента видео размещено в аккаунте издания в Twitter. На кадрах видно, как стражи порядка разбивают стеклянную дверь, чтобы проникнуть внутрь.




      смотретьРеферендум в Каталонии: избирательные участки от полиции защищают тракторами
      Референдум в Каталонии: избирательные участки от полиции защищают тракторами
      Этим утром Пучдемон призвал всех каталонцев голосовать на референдуме о независимости автономии. Сделать это жители мятежного региона могут на любом избирательном участке. Мадрид считает действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными. Испанские власти заявили, что результаты голосования не будут иметь никакой юридической силы.

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