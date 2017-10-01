Власти Каталонии пригрозили Мадриду международными судами

Правительство Каталонии заявило, что испанские власти должны ответить за «дикость» полиции.
В связи с беспорядками в день референдума правительство автономии намерено обратиться в международные суды.
Жорди Туруль, официальный представитель правительства Каталонии: «Испанское государство поставило себя в очень невыгодное положение в глазах мира, нарушив права человека, и должно будет ответить за это перед международными судами».
Он также отметил, что в стычках с полицией пострадали 465 человек. Против митингующих применялись резиновые пули, шумовые гранаты и слезоточивый газ. Из-за действий полиции пришлось закрыть 319 участков, передает ТАСС.
Жорди Туруль, официальный представитель правительства Каталонии: «То, что делает полиция, — это настоящая дикость. Это подлинный международный скандал».
Также Туруль поблагодарил народ Каталонии, который «доказал отвагу, спокойствие и готовность мирными средствами защищать демократию».
Напомним, сегодня в Каталонии прошло голосование по вопросу о независимости автономии, назначенное каталонским правительством в одностороннем порядке без согласия Мадрида. Испанские власти считают референдум незаконными, однако в Каталонии настаивают на том, что плебисцит будет иметь законную силу.
Отметим, что насилие в Каталонии уже осудили многие европейские организации и политики. Так, депутаты фракции «зеленых» в Европарламенте, немецкие социал-демократы, премьер Бельгии Шарль Мишель и правозащитники назвали действия полицейских ошибкой и призвали искать пути к диалогу.
Жорди Туруль, официальный представитель правительства Каталонии: «Испанское государство поставило себя в очень невыгодное положение в глазах мира, нарушив права человека, и должно будет ответить за это перед международными судами».
Он также отметил, что в стычках с полицией пострадали 465 человек. Против митингующих применялись резиновые пули, шумовые гранаты и слезоточивый газ. Из-за действий полиции пришлось закрыть 319 участков, передает ТАСС.
Жорди Туруль, официальный представитель правительства Каталонии: «То, что делает полиция, — это настоящая дикость. Это подлинный международный скандал».
Также Туруль поблагодарил народ Каталонии, который «доказал отвагу, спокойствие и готовность мирными средствами защищать демократию».
Напомним, сегодня в Каталонии прошло голосование по вопросу о независимости автономии, назначенное каталонским правительством в одностороннем порядке без согласия Мадрида. Испанские власти считают референдум незаконными, однако в Каталонии настаивают на том, что плебисцит будет иметь законную силу.
Фото этой женщины с поднятыми руками, которую задерживает испанская полиция, стало одним из символов сегодняшнего протеста в Каталонии pic.twitter.com/9TZDw4WlbC— НТВ (@ntvru) 1 октября 2017 г.
Отметим, что насилие в Каталонии уже осудили многие европейские организации и политики. Так, депутаты фракции «зеленых» в Европарламенте, немецкие социал-демократы, премьер Бельгии Шарль Мишель и правозащитники назвали действия полицейских ошибкой и призвали искать пути к диалогу.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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