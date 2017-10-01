Звезды сошлись
ТВ-Эфир
Звезды сошлись

    Власти Каталонии пригрозили Мадриду международными судами

    4 комментария
    Власти Каталонии пригрозили Мадриду международными судами

    Власти Каталонии пригрозили Мадриду международными судами

    Власти Каталонии пригрозили Мадриду международными судами
  • Фото: Associated Press © 2017, Francisco Seco

    • Правительство Каталонии заявило, что испанские власти должны ответить за «дикость» полиции.

    В связи с беспорядками в день референдума правительство автономии намерено обратиться в международные суды.

    Жорди Туруль, официальный представитель правительства Каталонии: «Испанское государство поставило себя в очень невыгодное положение в глазах мира, нарушив права человека, и должно будет ответить за это перед международными судами».

    Он также отметил, что в стычках с полицией пострадали 465 человек. Против митингующих применялись резиновые пули, шумовые гранаты и слезоточивый газ. Из-за действий полиции пришлось закрыть 319 участков, передает ТАСС.

    Жорди Туруль, официальный представитель правительства Каталонии: «То, что делает полиция, — это настоящая дикость. Это подлинный международный скандал».

    смотретьИспанские полицейские сломали пальцы девушке
    Испанские полицейские сломали пальцы девушке
    Также Туруль поблагодарил народ Каталонии, который «доказал отвагу, спокойствие и готовность мирными средствами защищать демократию».

    смотретьЗверства испанской полиции
    Зверства испанской полиции
    Напомним, сегодня в Каталонии прошло голосование по вопросу о независимости автономии, назначенное каталонским правительством в одностороннем порядке без согласия Мадрида. Испанские власти считают референдум незаконными, однако в Каталонии настаивают на том, что плебисцит будет иметь законную силу.




    смотретьВ Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек
    В Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек
    Отметим, что насилие в Каталонии уже осудили многие европейские организации и политики. Так, депутаты фракции «зеленых» в Европарламенте, немецкие социал-демократы, премьер Бельгии Шарль Мишель и правозащитники назвали действия полицейских ошибкой и призвали искать пути к диалогу.

    В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.

    Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.


    смотреть1 октября состоится референдум о независимости Каталонии
    1 октября состоится референдум о независимости Каталонии



    Новости по теме

    Испания vs Каталония

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru