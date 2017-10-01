Число пострадавших в столкновениях с полицией в Каталонии превысило 460

Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что количество пострадавших в день референдума о независимости Каталонии увеличилось.
По словам Колау, в стычках с полицией пострадали более 460 человек.
Также мэр Барселоны потребовала немедленно прекратить полицейское насилие против «беззащитного населения» и назвала премьера Испании Мариано Рахоя трусом, который не готов взять на себя ответственность за судьбу страны. Колау призвала главу правительства уйти в отставку.
Ранее власти Каталонии сообщали, что во время беспорядков пострадали 337 человек. В МВД Испании же говорили, что ранения и травмы получили 9 полицейских и двое сотрудников гражданской гвардии.
Напомним, сегодня в Каталонии проходит голосование по вопросу о независимости автономии, Испания считает этот референдум незаконным. Помешать плебисциту пытается полиция, которая изымает урны и бюллетени, закрывает участки и жестко задерживает участников акций. По словам очевидцев, в ход пошли шумовые гранаты и резиновые пули.
Отметим, что насилие в Каталонии уже осудили многие европейские организации и политики. Так, обеспокоенность в связи с действиями полиции выразили депутаты фракции «зеленых» в Европарламенте, немецкие социал-демократы, премьер Бельгии Шарль Мишель, правозащитники и наблюдатели, присутствующие на участках в Каталонии.
Также мэр Барселоны потребовала немедленно прекратить полицейское насилие против «беззащитного населения» и назвала премьера Испании Мариано Рахоя трусом, который не готов взять на себя ответственность за судьбу страны. Колау призвала главу правительства уйти в отставку.
Over 460 people injured in Catalonia already. As Mayor of BCN I demand an immediate end to police charges against the defenceless population https://t.co/412z6Jacap— Ada Colau (@AdaColau) 1 октября 2017 г.
Ранее власти Каталонии сообщали, что во время беспорядков пострадали 337 человек. В МВД Испании же говорили, что ранения и травмы получили 9 полицейских и двое сотрудников гражданской гвардии.
Напомним, сегодня в Каталонии проходит голосование по вопросу о независимости автономии, Испания считает этот референдум незаконным. Помешать плебисциту пытается полиция, которая изымает урны и бюллетени, закрывает участки и жестко задерживает участников акций. По словам очевидцев, в ход пошли шумовые гранаты и резиновые пули.
Отметим, что насилие в Каталонии уже осудили многие европейские организации и политики. Так, обеспокоенность в связи с действиями полиции выразили депутаты фракции «зеленых» в Европарламенте, немецкие социал-демократы, премьер Бельгии Шарль Мишель, правозащитники и наблюдатели, присутствующие на участках в Каталонии.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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