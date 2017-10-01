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    Число пострадавших в столкновениях с полицией в Каталонии превысило 460

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    Число пострадавших в столкновениях с полицией в Каталонии превысило 460

    Число пострадавших в столкновениях с полицией в Каталонии превысило 460

    Число пострадавших в столкновениях с полицией в Каталонии превысило 460
  • Фото: Associated Press © 2017, Emilio Morenatti

    • Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что количество пострадавших в день референдума о независимости Каталонии увеличилось.

    По словам Колау, в стычках с полицией пострадали более 460 человек.

    Также мэр Барселоны потребовала немедленно прекратить полицейское насилие против «беззащитного населения» и назвала премьера Испании Мариано Рахоя трусом, который не готов взять на себя ответственность за судьбу страны. Колау призвала главу правительства уйти в отставку.



    Ранее власти Каталонии сообщали, что во время беспорядков пострадали 337 человек. В МВД Испании же говорили, что ранения и травмы получили 9 полицейских и двое сотрудников гражданской гвардии.

    смотретьЗверства испанской полиции
    Зверства испанской полиции
    Напомним, сегодня в Каталонии проходит голосование по вопросу о независимости автономии, Испания считает этот референдум незаконным. Помешать плебисциту пытается полиция, которая изымает урны и бюллетени, закрывает участки и жестко задерживает участников акций. По словам очевидцев, в ход пошли шумовые гранаты и резиновые пули.

    смотретьВ Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек
    В Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек
    Отметим, что насилие в Каталонии уже осудили многие европейские организации и политики. Так, обеспокоенность в связи с действиями полиции выразили депутаты фракции «зеленых» в Европарламенте, немецкие социал-демократы, премьер Бельгии Шарль Мишель, правозащитники и наблюдатели, присутствующие на участках в Каталонии.

    В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.

    Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.


    смотреть1 октября состоится референдум о независимости Каталонии
    1 октября состоится референдум о независимости Каталонии



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