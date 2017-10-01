В Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек: видео

Референдум о независимости Каталонии обернулся беспорядками с сотнями пострадавших.
По данным местных властей, в столкновениях с полицией ранения и травмы получили 337 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Также приходят сообщения о пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов. Как заявили в МВД Испании, ранения получили 9 полицейских и двое сотрудников гражданской гвардии, передает ТАСС.
Напомним, сегодня в Каталонии проходит голосование по вопросу выхода автономии из состава Испании. Мадрид считает этот референдум незаконным.
В связи с этим полиция пытается помешать плебисциту, изымая урны и бюллетени и закрывая участки, а также задерживая участников акций и разгоняя желающих проголосовать. Как рассказали очевидцы, полицией были применены шумовые гранаты и резиновые пули.
Отметим, что жесткие действия стражей порядка подверглись резкой критики со стороны властей Каталонии. Так, мэр Барселоны призвала премьер-министра Испании Мариано Рахоя уйти в отставку в связи с беспорядками.
Также приходят сообщения о пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов. Как заявили в МВД Испании, ранения получили 9 полицейских и двое сотрудников гражданской гвардии, передает ТАСС.
Напомним, сегодня в Каталонии проходит голосование по вопросу выхода автономии из состава Испании. Мадрид считает этот референдум незаконным.
В связи с этим полиция пытается помешать плебисциту, изымая урны и бюллетени и закрывая участки, а также задерживая участников акций и разгоняя желающих проголосовать. Как рассказали очевидцы, полицией были применены шумовые гранаты и резиновые пули.
Отметим, что жесткие действия стражей порядка подверглись резкой критики со стороны властей Каталонии. Так, мэр Барселоны призвала премьер-министра Испании Мариано Рахоя уйти в отставку в связи с беспорядками.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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