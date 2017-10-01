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    В Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек: видео. Испания, Каталония, беспорядки, референдумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек: видео

    В Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек: видео

    12 комментариев
    В Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек: видео

    В Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек: видео

    В Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек: видео
    • Фото: Associated Press © 2017, Emilio Morenatti

      • Референдум о независимости Каталонии обернулся беспорядками с сотнями пострадавших.

      По данным местных властей, в столкновениях с полицией ранения и травмы получили 337 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

      Также приходят сообщения о пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов. Как заявили в МВД Испании, ранения получили 9 полицейских и двое сотрудников гражданской гвардии, передает ТАСС.

      Напомним, сегодня в Каталонии проходит голосование по вопросу выхода автономии из состава Испании. Мадрид считает этот референдум незаконным.

      В связи с этим полиция пытается помешать плебисциту, изымая урны и бюллетени и закрывая участки, а также задерживая участников акций и разгоняя желающих проголосовать. Как рассказали очевидцы, полицией были применены шумовые гранаты и резиновые пули.

      Отметим, что жесткие действия стражей порядка подверглись резкой критики со стороны властей Каталонии. Так, мэр Барселоны призвала премьер-министра Испании Мариано Рахоя уйти в отставку в связи с беспорядками.

      В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.

      Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.


      смотреть1 октября состоится референдум о независимости Каталонии
      1 октября состоится референдум о независимости Каталонии



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