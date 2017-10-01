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    Число пострадавших в столкновениях с полицией в Каталонии выросло до 761

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    Число пострадавших в столкновениях с полицией в Каталонии выросло до 761

    Число пострадавших в столкновениях с полицией в Каталонии выросло до 761

    Число пострадавших в столкновениях с полицией в Каталонии выросло до 761
  • Фото: Associated Press © 2017, Francisco Seco

    • В день референдума в Каталонии 761 человек получил травмы в ходе столкновений с полицией.

    В день референдума о независимости Каталонии в регионе в общей сложности пострадал 761 человек. Об этом ТАСС сообщили в Департаменте здравоохранения автономной области.

    Из сообщения Департамента здравоохранения Каталонии: «В общей сложности 761 человеку потребовалась медицинская помощь».

    смотретьЗверства испанской полиции
    Зверства испанской полиции
    в Каталонии завершилось голосование по вопросу о независимости автономии, назначенное каталонским правительством в одностороннем порядке без согласия Мадрида. Испанские власти считают референдум незаконным, однако в Каталонии настаивают на том, что плебисцит будет иметь законную силу.

    Власти Каталонии объявили о намерении обратиться в международные суды. По их мнению, в таком количестве пострадавших виновата Испания и испанская полиция. Официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль назвал реакцию испанских правоохранителей на референдум дикостью и нарушением прав человека. Против митингующих применялись резиновые пули, шумовые гранаты и слезоточивый газ. Из-за действий полиции пришлось закрыть более 300 участков.




    смотретьВ Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек
    В Каталонии в стычках с полицией пострадали более 330 человек
    Отметим, что насилие в Каталонии уже осудили многие европейские организации и политики. Так, депутаты фракции «зеленых» в Европарламенте, немецкие социал-демократы, премьер Бельгии Шарль Мишель и правозащитники назвали действия полицейских ошибкой и призвали искать пути к диалогу.

    В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.

    Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.


    смотреть1 октября состоится референдум о независимости Каталонии
    1 октября состоится референдум о независимости Каталонии



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