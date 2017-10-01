Число пострадавших в столкновениях с полицией в Каталонии выросло до 761

В день референдума в Каталонии 761 человек получил травмы в ходе столкновений с полицией.
В день референдума о независимости Каталонии в регионе в общей сложности пострадал 761 человек. Об этом ТАСС сообщили в Департаменте здравоохранения автономной области.
Из сообщения Департамента здравоохранения Каталонии: «В общей сложности 761 человеку потребовалась медицинская помощь».
в Каталонии завершилось голосование по вопросу о независимости автономии, назначенное каталонским правительством в одностороннем порядке без согласия Мадрида. Испанские власти считают референдум незаконным, однако в Каталонии настаивают на том, что плебисцит будет иметь законную силу.
Власти Каталонии объявили о намерении обратиться в международные суды. По их мнению, в таком количестве пострадавших виновата Испания и испанская полиция. Официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль назвал реакцию испанских правоохранителей на референдум дикостью и нарушением прав человека. Против митингующих применялись резиновые пули, шумовые гранаты и слезоточивый газ. Из-за действий полиции пришлось закрыть более 300 участков.
Отметим, что насилие в Каталонии уже осудили многие европейские организации и политики. Так, депутаты фракции «зеленых» в Европарламенте, немецкие социал-демократы, премьер Бельгии Шарль Мишель и правозащитники назвали действия полицейских ошибкой и призвали искать пути к диалогу.
Из сообщения Департамента здравоохранения Каталонии: «В общей сложности 761 человеку потребовалась медицинская помощь».
в Каталонии завершилось голосование по вопросу о независимости автономии, назначенное каталонским правительством в одностороннем порядке без согласия Мадрида. Испанские власти считают референдум незаконным, однако в Каталонии настаивают на том, что плебисцит будет иметь законную силу.
Власти Каталонии объявили о намерении обратиться в международные суды. По их мнению, в таком количестве пострадавших виновата Испания и испанская полиция. Официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль назвал реакцию испанских правоохранителей на референдум дикостью и нарушением прав человека. Против митингующих применялись резиновые пули, шумовые гранаты и слезоточивый газ. Из-за действий полиции пришлось закрыть более 300 участков.
Фото этой женщины с поднятыми руками, которую задерживает испанская полиция, стало одним из символов сегодняшнего протеста в Каталонии pic.twitter.com/9TZDw4WlbC— НТВ (@ntvru) 1 октября 2017 г.
Отметим, что насилие в Каталонии уже осудили многие европейские организации и политики. Так, депутаты фракции «зеленых» в Европарламенте, немецкие социал-демократы, премьер Бельгии Шарль Мишель и правозащитники назвали действия полицейских ошибкой и призвали искать пути к диалогу.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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