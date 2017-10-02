Наблюдатели: процесс голосования в Каталонии соответствовал законам Испании

Международные наблюдатели прокомментировали организацию работы избирательных участков на референдуме о самоопределении Каталонии.
Димитрий Рупель, глава делегации международных наблюдателей, бывший министр иностранных дел Словении: «Что касается организации работы избирательных участков, мы считаем, что процесс был подготовлен тщательно и в соответствии с существующим законодательством Испании… Были предприняты адекватные меры, чтобы обеспечить право на голосование только зарегистрированных избирателей и избежать ситуации, когда они могли бы проголосовать дважды».
В докладе международных наблюдателей, который зачитал Рупель, также говорится о том, что явка на референдуме, который власти Испании считают незаконным, была высокой, цитирует РИА Новости.
Димитрий Рупель: «Мы отметили, что явка была достаточно высокой. Однако у меня сейчас нет точных цифр».
Газета La Vanguardia публикует промежуточные итоги подсчета голосов с референдума по вопросу о самоопределении Каталонии. По сведениям издания, после обработки около 308 тысяч бюллетеней более 91% каталонцев проголосовали за выход автономии из состава Испании. До сих пор не уточняется, какова была явка на плебисците.
Испанская полиция заявила, что ей заранее удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. А в день референдума закрыли еще около 300 участков. Во многих участках, где изымали документы, произошли столкновения между полицией и пришедшими голосовать гражданами.
Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон уже заявил, что «каталонцы завоевали свое право стать независимой страной, управляемой как республика». По его словам в ближайшие дни результаты референдума будут переданы в парламент Каталонии. Премьер-министр Испании также выступил с телеобращением, в котором заявил, что «никакого референдума о самоопределении Каталонии не было», поскольку его проведение заблокировал Конституционный суд Испании.
По данным Департамента здравоохранения Каталонии, более тысячи человек получили ранения разной степени тяжести в результате столкновений с полицией возле избирательных участков в Каталонии. В МВД Испании сообщили том, что в столкновениях пострадали более 30 правоохранителей.
В докладе международных наблюдателей, который зачитал Рупель, также говорится о том, что явка на референдуме, который власти Испании считают незаконным, была высокой, цитирует РИА Новости.
Димитрий Рупель: «Мы отметили, что явка была достаточно высокой. Однако у меня сейчас нет точных цифр».
Газета La Vanguardia публикует промежуточные итоги подсчета голосов с референдума по вопросу о самоопределении Каталонии. По сведениям издания, после обработки около 308 тысяч бюллетеней более 91% каталонцев проголосовали за выход автономии из состава Испании. До сих пор не уточняется, какова была явка на плебисците.
Испанская полиция заявила, что ей заранее удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. А в день референдума закрыли еще около 300 участков. Во многих участках, где изымали документы, произошли столкновения между полицией и пришедшими голосовать гражданами.
Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон уже заявил, что «каталонцы завоевали свое право стать независимой страной, управляемой как республика». По его словам в ближайшие дни результаты референдума будут переданы в парламент Каталонии. Премьер-министр Испании также выступил с телеобращением, в котором заявил, что «никакого референдума о самоопределении Каталонии не было», поскольку его проведение заблокировал Конституционный суд Испании.
По данным Департамента здравоохранения Каталонии, более тысячи человек получили ранения разной степени тяжести в результате столкновений с полицией возле избирательных участков в Каталонии. В МВД Испании сообщили том, что в столкновениях пострадали более 30 правоохранителей.
Девушке, пришедшей голосовать на референдуме по Каталонии, полиция сломала все пальцы на руке. Видео момента pic.twitter.com/MAItcyYI1T— НТВ (@ntvru) 1 октября 2017 г.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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