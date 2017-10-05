Власти Каталонии: испанский король сознательно игнорирует итоги референдума

Король Испании Филипп VI проигнорировал мнение жителей Каталонии по поводу референдума о независимости автономии. Об этом в специальном обращении заявил глава каталонского правительства Карлес Пучдемон.
Карлес Пучдемон, председатель правительства Каталонии: «Мы не согласны с обращением главы государства, который встал на сторону Мариано Рахоя и сознательно проигнорировал каталонцев, которые думают не так, как он. Хочу заверить граждан, которые меня слушают, что мое правительство ни на миллиметр не отступит от обещаний мира и спокойствия, но в то же время твердости, с которой мы хотим все сделать. При этом мы держим открытой дверь для диалога».
Пучдемон также призвал найти посредника в переговорах между правительствами Испании и Каталонии. Однако в Мадриде отказались от этого предложения. Премьер Мариано Рахой заявил, что не может говорить с тем, кто устроил «такой жесткий шантаж государства».
Референдум о независимости прошел в Каталонии в минувшее воскресенье. Несмотря на запрет федеральных властей, на голосование пришли свыше 2 миллионов жителей, 90% из них выступили за отделение автономии от Испании.
Во время референдума на некоторых участках вспыхнули столкновения, когда полиция заблокировала вход в помещения. Тех, кто пытался прорваться через оцепление, разгоняли резиновыми пулями и слезоточивым газом. В результате пострадали около тысячи человек. После воскресных событий на улицах Каталонии не стихают акции протеста и забастовки.
Пучдемон также призвал найти посредника в переговорах между правительствами Испании и Каталонии. Однако в Мадриде отказались от этого предложения. Премьер Мариано Рахой заявил, что не может говорить с тем, кто устроил «такой жесткий шантаж государства».
Референдум о независимости прошел в Каталонии в минувшее воскресенье. Несмотря на запрет федеральных властей, на голосование пришли свыше 2 миллионов жителей, 90% из них выступили за отделение автономии от Испании.
Во время референдума на некоторых участках вспыхнули столкновения, когда полиция заблокировала вход в помещения. Тех, кто пытался прорваться через оцепление, разгоняли резиновыми пулями и слезоточивым газом. В результате пострадали около тысячи человек. После воскресных событий на улицах Каталонии не стихают акции протеста и забастовки.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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