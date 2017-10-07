В Мадриде собрался многотысячный митинг в защиту единства Испании

Суббота стала днем массовых митингов в Мадриде и Барселоне.
Жители испанской столицы выступили против суверенитета Каталонии. В центр Мадрида вышли тысячи горожан. Вся площадь, где проходила акция, окрасилась в цвета испанского флага. «Страна должна остаться единой!» — звучал главный лозунг собравшихся.
В Барселоне прошел «белый митинг». Его участники выступили за мирное разрешение конфликта и призвали все стороны проявить сдержанность и терпение. «Нет — насилию, да — диалогу», — скандировали на акции.
Ранее власти Каталонии объявили официальные результаты референдума о независимости. За отделение от Испании проголосовали более 90% избирателей. Явка составила 43%, это чуть более 2 миллионов человек.
Референдум состоялся 1 октября. Официальный Мадрид пытался всячески помешать его проведению и объявил голосование незаконным. Тысячи полицейских штурмовали участки и забирали урны с бюллетенями. В крупнейших городах региона вспыхнули массовые беспорядки, в результате которых пострадали около 900 человек. Всю неделю на улицах Барселоны не стихают массовые протесты и забастовки.
В Барселоне прошел «белый митинг». Его участники выступили за мирное разрешение конфликта и призвали все стороны проявить сдержанность и терпение. «Нет — насилию, да — диалогу», — скандировали на акции.
Ранее власти Каталонии объявили официальные результаты референдума о независимости. За отделение от Испании проголосовали более 90% избирателей. Явка составила 43%, это чуть более 2 миллионов человек.
Референдум состоялся 1 октября. Официальный Мадрид пытался всячески помешать его проведению и объявил голосование незаконным. Тысячи полицейских штурмовали участки и забирали урны с бюллетенями. В крупнейших городах региона вспыхнули массовые беспорядки, в результате которых пострадали около 900 человек. Всю неделю на улицах Барселоны не стихают массовые протесты и забастовки.
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