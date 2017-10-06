Референдум о независимости Каталонии: оглашены окончательные данные

Власти Каталонии заявили, что за независимость автономии высказались более 90% участников воскресного референдума.
По результатам обработки всех бюллетеней, независимость Каталонии поддержали 90,18% проголосовавших.
Всего в плебисците приняли участие более 2,04 млн жителей региона. Явка составила 43,03%, передает ТАСС.
Напомним, референдум о независимости прошел в Каталонии в минувшее воскресенье, 1 октября. Голосование сопровождалось потасовками и стычками с полицией, против митингующих применили шумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. В результате пострадали более тысячи человек.
Надо сказать, что ранее в Барселоне заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу. При этом власти Испании признавать итоги голосования отказались. А король Испании Филипп VI в обращении к подданным подчеркнул, что власти Каталонии показали «неприемлемое неподчинение», попытались сломить единство страны и пошли против государства.
Всего в плебисците приняли участие более 2,04 млн жителей региона. Явка составила 43,03%, передает ТАСС.
Напомним, референдум о независимости прошел в Каталонии в минувшее воскресенье, 1 октября. Голосование сопровождалось потасовками и стычками с полицией, против митингующих применили шумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. В результате пострадали более тысячи человек.
Надо сказать, что ранее в Барселоне заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу. При этом власти Испании признавать итоги голосования отказались. А король Испании Филипп VI в обращении к подданным подчеркнул, что власти Каталонии показали «неприемлемое неподчинение», попытались сломить единство страны и пошли против государства.
Комментарии