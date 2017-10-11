Глава Каталонии подписал декларацию независимости

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие руководители автономии подписали во вторник вечером документ о провозглашении независимости региона от Испании, однако в действие он пока не вступает.
Фотография с церемонии подписания размещена на официальной странице каталонского правительства в Twitter. «Учреждаем Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство», — гласит текст документа, озаглавленного «Декларация народных представителей Каталонии».
Подписи под декларацией поставили Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, председатель парламента Каталонии Карме Форкадель и 72 депутата законодательного органа, образующие правящее большинство. При этом, как отметили в партии «Кандидаты за народное единство», которая входит в правящую коалицию, пока эта декларация не имеет юридической силы. Предполагается, для утверждения документ должен быть вынесен на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.
Ранее председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что согласно результатам прошедшего 1 октября референдума, он «принимает мандат граждан для того, чтобы Каталония стала независимым государством». Однако затем он призвал парламент «приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры».
Тем временем стало известно, что правительство Испании проведет в среду, 11 октября, экстренное заседание Совета министров после подписания руководителями Каталонии документа о провозглашении независимости.
El #president @KRLS signant la declaració d’independència #10OCT pic.twitter.com/1yTRjeKOgn— Govern. Generalitat (@govern) 10 октября 2017 г.
Подписи под декларацией поставили Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, председатель парламента Каталонии Карме Форкадель и 72 депутата законодательного органа, образующие правящее большинство. При этом, как отметили в партии «Кандидаты за народное единство», которая входит в правящую коалицию, пока эта декларация не имеет юридической силы. Предполагается, для утверждения документ должен быть вынесен на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.
Ранее председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что согласно результатам прошедшего 1 октября референдума, он «принимает мандат граждан для того, чтобы Каталония стала независимым государством». Однако затем он призвал парламент «приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры».
Тем временем стало известно, что правительство Испании проведет в среду, 11 октября, экстренное заседание Совета министров после подписания руководителями Каталонии документа о провозглашении независимости.
Комментарии