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    Глава Каталонии подписал декларацию независимости. Испания, Каталония, референдумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Каталонии подписал декларацию независимости

    Глава Каталонии подписал декларацию независимости

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    Глава Каталонии подписал декларацию независимости

    Глава Каталонии подписал декларацию независимости

    Глава Каталонии подписал декларацию независимости

      Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие руководители автономии подписали во вторник вечером документ о провозглашении независимости региона от Испании, однако в действие он пока не вступает.

      Фотография с церемонии подписания размещена на официальной странице каталонского правительства в Twitter. «Учреждаем Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство», — гласит текст документа, озаглавленного «Декларация народных представителей Каталонии».




      Подписи под декларацией поставили Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, председатель парламента Каталонии Карме Форкадель и 72 депутата законодательного органа, образующие правящее большинство. При этом, как отметили в партии «Кандидаты за народное единство», которая входит в правящую коалицию, пока эта декларация не имеет юридической силы. Предполагается, для утверждения документ должен быть вынесен на голосование парламента, если переговоры между Барселоной и Мадридом о мирном урегулировании кризиса потерпят неудачу.

      Ранее председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что согласно результатам прошедшего 1 октября референдума, он «принимает мандат граждан для того, чтобы Каталония стала независимым государством». Однако затем он призвал парламент «приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры».

      Тем временем стало известно, что правительство Испании проведет в среду, 11 октября, экстренное заседание Совета министров после подписания руководителями Каталонии документа о провозглашении независимости.

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