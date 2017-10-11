Решение отсрочить провозглашение независимости озадачило жителей Каталонии

Власти Каталонии подписали декларацию о независимости, но собираются отсрочить процесс для переговоров.
Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон улыбался, что-то писал на листах в серой папке, вносил последние правки в заготовленный текст. Выступление он начал жестко, назвал Испанию «полицейским государством», говорил о том, какой процветающей будет независимая Каталония, когда она перестанет платить контрибуции Мадриду. Он так и сказал: не налоги, а контрибуции. Но после столь резкого старта Пучдемон пошел на попятную.
Карлес Пучдемон, председатель правительства Каталонии: «Мы сейчас переживаем особенный, исторический момент, последствия которого выходят далеко за пределы нашей страны. Очевидно, что это не внутреннее дело страны, как считали те, кто пренебрег своими обязанностями, не желая признавать происходящих процессов. Каталония — это общеевропейское дело. Не ждите от меня угроз, шантажа или оскорблений. Момент настолько серьезный, что мы должны призвать на помощь всю ответственность, охладить пыл и не способствовать эскалации конфликта своими высказываниями или поступками».
Власти Каталонии вновь пытаются выиграть время. Испания однозначно дала понять: в случае принятия декларации независимости Пучдемон будет немедленно арестован, в автономии будет введено прямое правление из Мадрида, а каталонскую полицию либо заставят выполнять приказы из центра, либо разоружат. Глава Каталонии, во-первых, снял с себя персональную ответственность за провозглашение независимости и переложил ее на парламент, мол, всех не арестуете. Во-вторых, он намекнул на то, что торг с правительством Мариана Рахоя все еще уместен.
Как передает корреспондент НТВ Роман Соболь, еще засветло у Триумфальной арки собрались десятки тысяч человек, чтобы отпраздновать независимость, но после новостей из парламента люди стали расходиться по домам в задумчивости. Что же произошло, в чем подвох? Многие годы им обещали скорую независимость и процветание. Неужели это были лишь популистские лозунги? Зачем шли на референдум, ради чего их избивала испанская полиция?
Виктор, житель Каталонии: «Я не знаю, почему я все еще здесь стою. Не знаю, чего жду. Я в растерянности. Хочется верить, что перенос объявления независимости как-то оправдан и это пойдет на благо народу. Но сейчас я в растерянности».
Мажи, житель Каталонии: «А я жду, что декларацию независимости они все же подпишут. Жду, когда Пучдемон поедет из парламента, я буду кричать ему „оле-оле“. Я оптимист, я верю, что он все делает правильно».
Декларацию Пучдемон и еще 72 депутата подписали, но кулуарно, не на заседании, а позже, когда парламентарии из оппозиционных фракций, выступавшие за единство Испании уже разошлись. И как относится к этому шагу? Очередная уловка?
Поскольку процедура парламентского голосования была нарушена, документ вроде бы не имеет юридической силы, зато народу можно заявить: формально мы свое слово сдержали. Все эти маневры сбивают с толку. Площадь, где собирался народ, опустела, остались раздавленные пивные банки и растоптанные плакаты.
Карлес Пучдемон, председатель правительства Каталонии: «Мы сейчас переживаем особенный, исторический момент, последствия которого выходят далеко за пределы нашей страны. Очевидно, что это не внутреннее дело страны, как считали те, кто пренебрег своими обязанностями, не желая признавать происходящих процессов. Каталония — это общеевропейское дело. Не ждите от меня угроз, шантажа или оскорблений. Момент настолько серьезный, что мы должны призвать на помощь всю ответственность, охладить пыл и не способствовать эскалации конфликта своими высказываниями или поступками».
Власти Каталонии вновь пытаются выиграть время. Испания однозначно дала понять: в случае принятия декларации независимости Пучдемон будет немедленно арестован, в автономии будет введено прямое правление из Мадрида, а каталонскую полицию либо заставят выполнять приказы из центра, либо разоружат. Глава Каталонии, во-первых, снял с себя персональную ответственность за провозглашение независимости и переложил ее на парламент, мол, всех не арестуете. Во-вторых, он намекнул на то, что торг с правительством Мариана Рахоя все еще уместен.
Как передает корреспондент НТВ Роман Соболь, еще засветло у Триумфальной арки собрались десятки тысяч человек, чтобы отпраздновать независимость, но после новостей из парламента люди стали расходиться по домам в задумчивости. Что же произошло, в чем подвох? Многие годы им обещали скорую независимость и процветание. Неужели это были лишь популистские лозунги? Зачем шли на референдум, ради чего их избивала испанская полиция?
Виктор, житель Каталонии: «Я не знаю, почему я все еще здесь стою. Не знаю, чего жду. Я в растерянности. Хочется верить, что перенос объявления независимости как-то оправдан и это пойдет на благо народу. Но сейчас я в растерянности».
Мажи, житель Каталонии: «А я жду, что декларацию независимости они все же подпишут. Жду, когда Пучдемон поедет из парламента, я буду кричать ему „оле-оле“. Я оптимист, я верю, что он все делает правильно».
Декларацию Пучдемон и еще 72 депутата подписали, но кулуарно, не на заседании, а позже, когда парламентарии из оппозиционных фракций, выступавшие за единство Испании уже разошлись. И как относится к этому шагу? Очередная уловка?
Поскольку процедура парламентского голосования была нарушена, документ вроде бы не имеет юридической силы, зато народу можно заявить: формально мы свое слово сдержали. Все эти маневры сбивают с толку. Площадь, где собирался народ, опустела, остались раздавленные пивные банки и растоптанные плакаты.
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