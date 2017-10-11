«Это не независимость»: речь Пучдемона каталонцы восприняли неоднозначно

Этой ночью в Каталонии разрешилась главная политическая интрига последних месяцев. Глава региона Карлес Пучдемон
все-таки подписал декларацию о независимости. Но однозначного ответа на вопрос, станет ли автономное сообщество по-настоящему автономным, так и не появилось.
Пучдемон попросил депутатов приостановить исполнение этого решения, чтобы «облегчить диалог с Испанией и Европой».
Карлес Пучдемон, председатель правительства Каталонии: «Мы сейчас переживаем особенный, исторический момент, последствия которого выходят далеко за пределы нашей страны. Очевидно, что это не внутреннее дело страны, как считали те, кто пренебрег своими обязанностями, не желая признавать происходящих процессов. Каталония — это общеевропейское дело. Не ждите от меня угроз, шантажа или оскорблений. Момент настолько серьезный, что мы должны призвать на помощь всю ответственность, охладить пыл и не способствовать эскалации конфликта своими высказываниями или поступками».
Выступление Пучдемона вызвала противоречивую реакцию. Представители леворадикального крыла парламента заявили, что Каталония упустила свой шанс на независимость. Обычные каталонцы тоже восприняли речь Пучдемона неоднозначно.
Жительница Каталонии: «Я немного расстроена, потому что это не независимость. Мы будем еще вести переговоры с Правительством Испании. Нам придется ждать несколько недель, в течение которых придется поддерживать диалог с испанскими властями».
Житель Каталонии: «Случилось именно то, чего я ожидал. Мы говорили последние несколько дней о независимости, но так, чтобы иметь некоторое время в запасе. Не думаю, что здесь есть пространство для диалога с Испанией, потому что Мадрид хочет не говорить, а лишь навязывать свою волю.»
На референдуме, который состоялся 1 октября, 90% его участников высказались за независимость. При этом Мадрид считает голосование незаконным и не имеющим политической силы. Сегодня Правительство Испании соберется на экстренное заседание.
Карлес Пучдемон, председатель правительства Каталонии: «Мы сейчас переживаем особенный, исторический момент, последствия которого выходят далеко за пределы нашей страны. Очевидно, что это не внутреннее дело страны, как считали те, кто пренебрег своими обязанностями, не желая признавать происходящих процессов. Каталония — это общеевропейское дело. Не ждите от меня угроз, шантажа или оскорблений. Момент настолько серьезный, что мы должны призвать на помощь всю ответственность, охладить пыл и не способствовать эскалации конфликта своими высказываниями или поступками».
Выступление Пучдемона вызвала противоречивую реакцию. Представители леворадикального крыла парламента заявили, что Каталония упустила свой шанс на независимость. Обычные каталонцы тоже восприняли речь Пучдемона неоднозначно.
Жительница Каталонии: «Я немного расстроена, потому что это не независимость. Мы будем еще вести переговоры с Правительством Испании. Нам придется ждать несколько недель, в течение которых придется поддерживать диалог с испанскими властями».
Житель Каталонии: «Случилось именно то, чего я ожидал. Мы говорили последние несколько дней о независимости, но так, чтобы иметь некоторое время в запасе. Не думаю, что здесь есть пространство для диалога с Испанией, потому что Мадрид хочет не говорить, а лишь навязывать свою волю.»
На референдуме, который состоялся 1 октября, 90% его участников высказались за независимость. При этом Мадрид считает голосование незаконным и не имеющим политической силы. Сегодня Правительство Испании соберется на экстренное заседание.
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