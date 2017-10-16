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    Мадрид продлил срок ультиматума властям Каталонии

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    Мадрид продлил срок ультиматума властям Каталонии

    Мадрид продлил срок ультиматума властям Каталонии

    Мадрид продлил срок ультиматума властям Каталонии
  • Фото: Associated Press © 2017, Manu Fernandez

    • В Мадриде так и не дождались четкого ответа на вопрос, объявил ли глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон о ее независимости от Испании.

    Как сообщила вице-премьер Испании, срок ультиматума лидерам Каталонии продлен до четверга. Власти региона должны определиться, провозглашают они независимость или нет.

    Сорайя Саенс де Сантамария, вице-премьер Испании: «Следующий срок наступает в четверг, в 10 утра».

    После референдума Пучдемон подписал документ об отделении региона от Испании, однако в действие он не вступил.

    Ранее в понедельник Пучдемон направил письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою, в котором призвал Мадрид к переговорам с Барселоной. Рахой в ответном послании призвал Пучдемона выступить в испанском парламенте и объяснить свою позицию по вопросу независимости.

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    Премьер напомнил, что у Пучдемона «пока есть время ясно и просто ответить» на вопрос, который был задан на прошлой неделе, была ли провозглашена независимость Каталонии, сообщает РИА Новости. Напомним, власти Испании изучают вопрос применения 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

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