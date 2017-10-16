Глава Каталонии попросил испанского премьера о встрече

Глава Каталонии Карлес Пучдемон предложил испанскому премьеру Мариано Рахою встретиться и начать диалог.
Карлес Пучдемон, глава Каталонии: «Наше приглашение к диалогу остается честным и искренним. В связи с этим в ближайшие два месяца нашей первоочередной задачей является начать диалог».
При этом Пучдемон четко не ответил на запрос правительства Испании, была ли провозглашена независимость автономной области, сообщает ТАСС со ссылкой на El Mundo.
Напомним, сегодня истекает срок ультиматума, который официальный Мадрид поставил Каталонии. Барселона должна определиться, провозглашает независимость или нет. После референдума Пучдемон подписал документ об отделении региона от Испании, однако в действие он пока не вступает.
При этом Пучдемон четко не ответил на запрос правительства Испании, была ли провозглашена независимость автономной области, сообщает ТАСС со ссылкой на El Mundo.
Напомним, сегодня истекает срок ультиматума, который официальный Мадрид поставил Каталонии. Барселона должна определиться, провозглашает независимость или нет. После референдума Пучдемон подписал документ об отделении региона от Испании, однако в действие он пока не вступает.
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