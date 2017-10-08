Трамп: в отношении КНДР «сработает только одно»

Президент США в очередной раз намекнул на силовой метод разрешения ситуации с денуклеаризацией Корейского полуострова.
На своей странице в Twitter Дональд Трамп выразил сомнения в успехе и возможности дипломатического пути решения ситуации с ядерной программой Северной Кореи.
Дональд Трамп, президент США «Президенты и их администрации на протяжении 25 лет ведут переговоры с Северной Кореей: были заключены соглашения, вкладывались огромные суммы денег, и это не сработало. Договоренности нарушались еще до того, как высыхали чернила, американских переговорщиков выставляли дураками. Извините, но сработает лишь одно».
При этом Трамп не уточнил, что именно он подразумевает под этим «одним».
Неделю назад Трамп заявил, что он — тот самый американский президент, которому удастся решить проблему с ядерной программой Северной Кореи, и напомнил, что с этой задачей не справились его предшественники. А до этого Трамп назвал любые попытки переговоров с КНДР «пустой тратой времени» и призвал госсекретаря США Рекса Тиллерсона «поберечь силы» для того, чтобы «поступить так, как нужно».
При этом президент США в очередной раз называл нынешнего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына Rocket Man. Напомним, представители КНДР в своей риторике столь же часто упоминают Трампа, как «безумного маразматика».
Дональд Трамп, президент США «Президенты и их администрации на протяжении 25 лет ведут переговоры с Северной Кореей: были заключены соглашения, вкладывались огромные суммы денег, и это не сработало. Договоренности нарушались еще до того, как высыхали чернила, американских переговорщиков выставляли дураками. Извините, но сработает лишь одно».
Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid……— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2017 г.
При этом Трамп не уточнил, что именно он подразумевает под этим «одним».
Неделю назад Трамп заявил, что он — тот самый американский президент, которому удастся решить проблему с ядерной программой Северной Кореи, и напомнил, что с этой задачей не справились его предшественники. А до этого Трамп назвал любые попытки переговоров с КНДР «пустой тратой времени» и призвал госсекретаря США Рекса Тиллерсона «поберечь силы» для того, чтобы «поступить так, как нужно».
При этом президент США в очередной раз называл нынешнего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына Rocket Man. Напомним, представители КНДР в своей риторике столь же часто упоминают Трампа, как «безумного маразматика».
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