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Новые русские сенсации

    «Тратит время впустую»: Трамп раскритиковал попытки Тиллерсона наладить диалог с КНДР

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    • Фото: Reuters © 2017, Joshua Roberts
    «Тратит время впустую»: Трамп раскритиковал попытки Тиллерсона наладить диалог с КНДР

    «Тратит время впустую»: Трамп раскритиковал попытки Тиллерсона наладить диалог с КНДР

    «Тратит время впустую»: Трамп раскритиковал попытки Тиллерсона наладить диалог с КНДР
  • Фото: Reuters © 2017, Joshua Roberts

    • Президент США счел попытки снова вести переговоры с КНДР напрасными.

    Попытки восстановить переговоры с КНДР по вопросу ядерной программы республики — пустая трата времени, считает президент США Дональд Трамп. На своей странице в Twitter Трамп призвал госсекретаря США Рекса Тиллерсона «поберечь силы» для того, чтобы «поступить так, как надо».

    Дональд Трамп, президент США: «Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он тратит время впустую, пытаясь вести переговоры с Человеком-ракетой. Поберегите силы, Рекс, мы поступим так, как необходимо поступить!»






    Накануне Тиллерсон сообщил, что власти США изучают возможности восстановить переговоры с Северной Кореей по вопросу ее ядерной программы. Вашингтон находится в прямом контакте с руководством КНДР.

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    Трамп ранее заявлял, что рассматривает военное вмешательство как возможный, хотя и нежелательный способ решения конфликта с КНДР.

    В воскресенье власти КНДР выступили с очередным заявлением в адрес США, в котором назвали Трампа «старым безумцем» и пригрозили «ответить огнем на огонь» в случае расширения санкций и появления американских бомбардировщиков у границ страны.

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