«Тратит время впустую»: Трамп раскритиковал попытки Тиллерсона наладить диалог с КНДР

Президент США счел попытки снова вести переговоры с КНДР напрасными.
Попытки восстановить переговоры с КНДР по вопросу ядерной программы республики — пустая трата времени, считает президент США Дональд Трамп. На своей странице в Twitter Трамп призвал госсекретаря США Рекса Тиллерсона «поберечь силы» для того, чтобы «поступить так, как надо».
Дональд Трамп, президент США: «Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он тратит время впустую, пытаясь вести переговоры с Человеком-ракетой. Поберегите силы, Рекс, мы поступим так, как необходимо поступить!»
Накануне Тиллерсон сообщил, что власти США изучают возможности восстановить переговоры с Северной Кореей по вопросу ее ядерной программы. Вашингтон находится в прямом контакте с руководством КНДР.
Трамп ранее заявлял, что рассматривает военное вмешательство как возможный, хотя и нежелательный способ решения конфликта с КНДР.
В воскресенье власти КНДР выступили с очередным заявлением в адрес США, в котором назвали Трампа «старым безумцем» и пригрозили «ответить огнем на огонь» в случае расширения санкций и появления американских бомбардировщиков у границ страны.
Дональд Трамп, президент США: «Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он тратит время впустую, пытаясь вести переговоры с Человеком-ракетой. Поберегите силы, Рекс, мы поступим так, как необходимо поступить!»
I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 октября 2017 г.
…Save your energy Rex, we’ll do what has to be done!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 октября 2017 г.
Накануне Тиллерсон сообщил, что власти США изучают возможности восстановить переговоры с Северной Кореей по вопросу ее ядерной программы. Вашингтон находится в прямом контакте с руководством КНДР.
Трамп ранее заявлял, что рассматривает военное вмешательство как возможный, хотя и нежелательный способ решения конфликта с КНДР.
В воскресенье власти КНДР выступили с очередным заявлением в адрес США, в котором назвали Трампа «старым безумцем» и пригрозили «ответить огнем на огонь» в случае расширения санкций и появления американских бомбардировщиков у границ страны.
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