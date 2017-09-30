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    Тиллерсон: США «прощупывают» возможности ведения переговоров с КНДР

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    Тиллерсон: США «прощупывают» возможности ведения переговоров с КНДР

    Тиллерсон: США «прощупывают» возможности ведения переговоров с КНДР

    Госсекретарь США заявил, что страна сохранила каналы связи с Северной Кореей.

    Вашингтон изучает возможности восстановления переговоров с КНДР по вопросу ядерной программы республики. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего визита в Китай, передает сайт «Комсомольской правды».

    Тиллерсон уточнил, что в настоящее время власти США находятся в прямом контакте с властями Северной Кореи. Руководство США намерено выяснить, насколько правительство КНДР готово к диалогу.

    Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Мы прощупываем, так что следите за дальнейшим развитием событий. Мы спрашиваем, хотят ли они вести переговоры. У нас есть каналы связи, мы не сидим в темноте».

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