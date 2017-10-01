Трамп обещает справиться с проблемой КНДР «в отличие от своих предшественников»

Президент США выразил уверенность, что он — тот американский президент, которому удастся решить проблему с ядерной программой Северной Кореи.
В очередном заявлении о ядерной программе КНДР, опубликованном в Twitter президента США, Трамп в очередной раз назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «человеком-ракетой» (Rocket Man).
Дональд Трамп, президент США: «Милое обращение с человеком-ракетой не работало на протяжении 25 лет, почему это должно сработать сейчас? Клинтон не справился, Буш не справился и Обама не справился. Я справлюсь».
Напомним, Трамп и ранее называл нынешнего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына Little Rocket Man. А тот неоднократно обещал ответить огнем «безумному маразматику» Трампу. Аналогичную реакцию обещали в случае расширения санкций и появления американских бомбардировщиков у границ страны.
Ранее в воскресенье Трамп назвал попытки переговоров с КНДР «пустой тратой времени» и призвал госсекретаря США Рекса Тиллерсона «поберечь силы» для того, чтобы «поступить так, как надо».
Дональд Трамп, президент США: «Милое обращение с человеком-ракетой не работало на протяжении 25 лет, почему это должно сработать сейчас? Клинтон не справился, Буш не справился и Обама не справился. Я справлюсь».
Being nice to Rocket Man hasn’t worked in 25 years, why would it work now? Clinton failed, Bush failed, and Obama failed. I won’t fail.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 октября 2017 г.
Напомним, Трамп и ранее называл нынешнего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына Little Rocket Man. А тот неоднократно обещал ответить огнем «безумному маразматику» Трампу. Аналогичную реакцию обещали в случае расширения санкций и появления американских бомбардировщиков у границ страны.
Ранее в воскресенье Трамп назвал попытки переговоров с КНДР «пустой тратой времени» и призвал госсекретаря США Рекса Тиллерсона «поберечь силы» для того, чтобы «поступить так, как надо».
Комментарии