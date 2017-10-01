Бесстыдники
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Бесстыдники

    Трамп обещает справиться с проблемой КНДР «в отличие от своих предшественников»

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    • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Ernst
    Трамп обещает справиться с проблемой КНДР «в отличие от своих предшественников»

    Трамп обещает справиться с проблемой КНДР «в отличие от своих предшественников»

    Трамп обещает справиться с проблемой КНДР «в отличие от своих предшественников»
  • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Ernst

    • Президент США выразил уверенность, что он — тот американский президент, которому удастся решить проблему с ядерной программой Северной Кореи.

    В очередном заявлении о ядерной программе КНДР, опубликованном в Twitter президента США, Трамп в очередной раз назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «человеком-ракетой» (Rocket Man).

    Дональд Трамп, президент США: «Милое обращение с человеком-ракетой не работало на протяжении 25 лет, почему это должно сработать сейчас? Клинтон не справился, Буш не справился и Обама не справился. Я справлюсь».




    Напомним, Трамп и ранее называл нынешнего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына Little Rocket Man. А тот неоднократно обещал ответить огнем «безумному маразматику» Трампу. Аналогичную реакцию обещали в случае расширения санкций и появления американских бомбардировщиков у границ страны.

    Ранее в воскресенье Трамп назвал попытки переговоров с КНДР «пустой тратой времени» и призвал госсекретаря США Рекса Тиллерсона «поберечь силы» для того, чтобы «поступить так, как надо».

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