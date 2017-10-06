Трагедия под Владимиром: пассажиры протараненного поездом автобуса погибли во сне

Во Владимирской области выясняют обстоятельства катастрофы на железнодорожном переезде. Ночью под Покровом поезд протаранил заглохший на путях автобус. Жертвами этой трагедии стали 16 человек. Сообщалось, что времени на эвакуацию было, но драгоценные минуты потратили на попытки вытолкать машину.
В 3:30 автобус с людьми пересекал железную дорогу по переезду и именно в этом смертельно опасном месте заглох — подвел аккумулятор. В салоне находились 57 человек — двое водителей (граждане Казахстана) и 55 пассажиров, все они — граждане Узбекистана.
Большинство людей выскочило на улицу толкать застрявшую машину, но не успели это сделать — в автобус врезался локомотив пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Все, кто остались внутри салона, погибли. Трагедия на железной дороге оборвала жизни 15 взрослых и одного ребенка.
По словам очевидцев, все произошло стремительно, на переезде автобус стоял не дольше 2 минут. Дежурный по станции подал машинисту поезда сигнал, но было поздно, даже экстренное торможение не спасло от столкновения. Знал ли водитель о приближающемся поезде? Ответа на этот вопрос у следователей пока нет. Известно, что в момент катастрофы на переезде горел запрещающий сигнал, но неизвестно, въехал ли автобус до или после того, как он загорелся.
Также пока неясно, почему автобус дальнего следования оказался вдали от больших дорог. По словам узбекских дипломатов, водитель вез людей из Егорьевска, что на юго-востоке Подмосковья, в сторону Оренбурга. Среди пассажиров были женщины и дети, многие в момент столкновения спали и не смогли быстро сориентироваться.
Те, кому удалось уцелеть, сейчас находятся в центре временного размещения, который открыли в местном доме культуры. К ним сегодня приехал замминистра иностранных дел Узбекистана. Власти этой страны отправили в Россию специальный самолет, чтобы доставить выживших на родину. Власти Владимирской области пообещали организовать перевозку людей до аэропорта и обеспечить их одеждой и едой.
Как передает корреспондент Алина Репина, каркас автобуса уже убрали с путей, как и поврежденный локомотив. Пассажиры поезда, 7 часов стоявшего на месте трагедии, продолжили свой путь. Движение на участке железной дороги полностью восстановлено.
Большинство людей выскочило на улицу толкать застрявшую машину, но не успели это сделать — в автобус врезался локомотив пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Все, кто остались внутри салона, погибли. Трагедия на железной дороге оборвала жизни 15 взрослых и одного ребенка.
По словам очевидцев, все произошло стремительно, на переезде автобус стоял не дольше 2 минут. Дежурный по станции подал машинисту поезда сигнал, но было поздно, даже экстренное торможение не спасло от столкновения. Знал ли водитель о приближающемся поезде? Ответа на этот вопрос у следователей пока нет. Известно, что в момент катастрофы на переезде горел запрещающий сигнал, но неизвестно, въехал ли автобус до или после того, как он загорелся.
Также пока неясно, почему автобус дальнего следования оказался вдали от больших дорог. По словам узбекских дипломатов, водитель вез людей из Егорьевска, что на юго-востоке Подмосковья, в сторону Оренбурга. Среди пассажиров были женщины и дети, многие в момент столкновения спали и не смогли быстро сориентироваться.
Те, кому удалось уцелеть, сейчас находятся в центре временного размещения, который открыли в местном доме культуры. К ним сегодня приехал замминистра иностранных дел Узбекистана. Власти этой страны отправили в Россию специальный самолет, чтобы доставить выживших на родину. Власти Владимирской области пообещали организовать перевозку людей до аэропорта и обеспечить их одеждой и едой.
Как передает корреспондент Алина Репина, каркас автобуса уже убрали с путей, как и поврежденный локомотив. Пассажиры поезда, 7 часов стоявшего на месте трагедии, продолжили свой путь. Движение на участке железной дороги полностью восстановлено.
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