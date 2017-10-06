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    Столкновение поезда с автобусом: появилось видео с места трагедии на станции Покров. Владимирская область, автобусы, железные дороги, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтолкновение поезда с автобусом: появилось видео с места трагедии на станции Покров

    Столкновение поезда с автобусом: появилось видео с места трагедии на станции Покров

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    • Фото: Еноты Изюм / vk.com
    Столкновение поезда с автобусом: появилось видео с места трагедии на станции Покров

    Столкновение поезда с автобусом: появилось видео с места трагедии на станции Покров

    Столкновение поезда с автобусом: появилось видео с места трагедии на станции Покров
    • Фото: Еноты Изюм / vk.com

      • Трагедией во Владимирской области, где столкнулись пассажирский поезд и автобус с людьми, заинтересовались следователи. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц». Появилось видео, снятое на станции Покров, где произошла катастрофа.

      В 3:30 в районе станции Покров Петушинского района Владимирской области автобус Mercedes на запрещающий сигнал выехал на железнодорожный переезд и заглох. По информации регионального управления МВД, в машине произошла поломка. Из салона выбрались некоторые пассажиры и пытались предотвратить столкновение с составом, но трагедии избежать не удалось. СКР сообщает о 16 погибших в катастрофе. Ранее поступала информация о 19 жертвах.

      Видеозапись, сделанная на месте происшествия, запечатлела сотрудников экстренных служб в оранжевых жилетах и разбросанные по насыпи вещи пассажиров. Сообщалось, что от удара автобус разорвало пополам и откинуло в сторону на 30 метров. Следователи осматривают изуродованные транспортные средства.

      По данным полиции, никто из пассажиров поезда не пострадал. Что касается людей, ехавших в автобусе, то уже известно, что там находились 55 граждан Узбекистана, оба водителя были гражданами Казахстана. Один из них погиб. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель пресс-службы МИД республики Ануар Жайнаков.

      По последним данным, во время ДТП во Владимирской области России в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекиста…

      Опубликовано Ануаром Жайнаковым 5 октября 2017 г.


      смотретьМЖД: до столкновения с поездом автобус заглох на переезде
      МЖД: до столкновения с поездом автобус заглох на переезде
      В доме культуры города Покрова развернут пункт временного размещения. Всю информацию о погибших и раненых в катастрофе на железной дороге можно узнать по телефонам горячей линии: 8 (4922) 39–99-99, 8 (4922) 40–61-32.

      Появились фотографии с места трагического ДТП под Покровом.

      Опубликовано НТВ 5 октября 2017 г.

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