Перед столкновением с поездом люди пытались сдвинуть заглохший автобус с путей

Появились подробности катастрофы, которая произошла на железной дороге в Покрове Владимирской области. Там столкнулись пассажирский поезд и автобус. Сообщается о 19 погибших и 18 раненых.
Как передает ТАСС со ссылкой на персонал Петушинской районной больницы, куда доставлены 5 человек с травмами, двоих детей увозят на реанимобилях в детскую областную больницу Владимира, взрослые пока остаются в стационаре, двое из них в тяжелом состоянии.
В районе станции Покров автобус столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. По предварительным данным, автобус заглох на путях. Часть пассажиров успела выпрыгнуть из автобуса и попыталась столкнуть его с путей, но им это не удалось.
На месте трагедии работают экстренные службы и полиция. Из-за катастрофы задерживаются «Ласточки», которые курсируют между Нижним Новгородом и Москвой. Движение поездов осуществляется по одному пути. В ДК города Покрова развернут пункт временного размещения. Работает телефон горячей линии: 8-(4922)
39–99-99, 8-(4922) 40–61-32.
В районе станции Покров автобус столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. По предварительным данным, автобус заглох на путях. Часть пассажиров успела выпрыгнуть из автобуса и попыталась столкнуть его с путей, но им это не удалось.
На месте трагедии работают экстренные службы и полиция. Из-за катастрофы задерживаются «Ласточки», которые курсируют между Нижним Новгородом и Москвой. Движение поездов осуществляется по одному пути. В ДК города Покрова развернут пункт временного размещения. Работает телефон горячей линии: 8-(4922)
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