МЖД: до столкновения с поездом автобус заглох на переезде

Сотрудники Московской железной дороги сообщили, что машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, успел сбросить скорость, но предотвратить столкновение с автобусом не смог
Сообщение пресс-службы Московской железной дороги: «Ночью в 3:39 автобус пересекал железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Покров, и заглох на путях. Переезд оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. Дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов, приближающихся к переезду, о преграде на пути. Машинист пассажирского поезда №60 сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным».
Ранее сообщалось, что при столкновении поезда с автобусом на железнодорожном переезде погибли более 10 человек. Глава администрации Покрова Вячеслав Аракелов сообщил о 16 погибших. Представители Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщают, что погибли не менее 17 человек. «Интерфакс» цитирует слова директора департамента здравоохранения Владимирской области Александра Кирюхина о том, что в результате аварии скончались 19 человек.
Александр Кирюхин, директор департамента здравоохранения Владимирской области: «19 человек погибли. 34 человека, оставшихся в живых, размещены в пунктах временного проживания в доме культуры в Покрове. Пятеро пострадавших госпитализированы в районную больницу. Двое мужчин и двое детей находятся в реанимации, еще один мужчина проходит лечение в отделении травм».
Для координации действий правоохранительных органов к месту происшествия отправился представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. На месте катастрофы уже работают специалисты экстренных служб. Точное число жертв и пострадавших устанавливается.
Ранее сообщалось, что при столкновении поезда с автобусом на железнодорожном переезде погибли более 10 человек. Глава администрации Покрова Вячеслав Аракелов сообщил о 16 погибших. Представители Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщают, что погибли не менее 17 человек. «Интерфакс» цитирует слова директора департамента здравоохранения Владимирской области Александра Кирюхина о том, что в результате аварии скончались 19 человек.
Александр Кирюхин, директор департамента здравоохранения Владимирской области: «19 человек погибли. 34 человека, оставшихся в живых, размещены в пунктах временного проживания в доме культуры в Покрове. Пятеро пострадавших госпитализированы в районную больницу. Двое мужчин и двое детей находятся в реанимации, еще один мужчина проходит лечение в отделении травм».
Для координации действий правоохранительных органов к месту происшествия отправился представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. На месте катастрофы уже работают специалисты экстренных служб. Точное число жертв и пострадавших устанавливается.
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