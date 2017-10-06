Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Во Владимирской области поезд столкнулся с автобусом на переезде, есть погибшие

    комментировать
    • Фото: Почуев Михаил / ТАСС
    Во Владимирской области поезд столкнулся с автобусом на переезде, есть погибшие

    Во Владимирской области поезд столкнулся с автобусом на переезде, есть погибшие

    Во Владимирской области поезд столкнулся с автобусом на переезде, есть погибшие
  • Фото: Почуев Михаил / ТАСС

    • Не менее 16 человек погибли в результате столкновения автобуса и пассажирского поезда на переезде во Владимирской области.

    Как сообщили в пресс-службе УМВД Владимирской области, авария произошла в 03:30 на железнодорожном переезде в районе станции Покровка, пишет «Интерфакс».

    Сообщение пресс-службы регионального главка МВД: «По предварительным данным, автобус выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, в результате чего произошло столкновение с поездом Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В аварии погибли более 10 человек, ехавших в автобусе».

    На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Точное число жертв и пострадавших устанавливается.

    Глава администрации Покрова Вячеслав Аракелов сообщил ТАСС, что, по последним поступившим к нему данным, погибли 16 человек, не менее 12 человек госпитализированы с травмами, двое детей находятся в реанимации. Информация уточняется.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru