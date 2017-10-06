Трагедия под Владимиром: после столкновения с поездом автобус разорвало пополам

Автобус с пассажирами, который на станции Покров во Владимирской области столкнулся с поездом, заглох на переезде
из-за поломки. Жертвами этой катастрофы, по имеющимся данным, стали 19 человек.
Как сообщается на сайте регионального управления МВД, у автобуса Mercedes произошла поломка. В момент столкновения он находился на железнодорожном переезде, при этом горел запрещающий сигнал светофора. Водитель транспортного средства погиб, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, описавший обстоятельства происшествия известно со слов локомотивной бригады, в которой есть пострадавшие.
Сообщается, что большего числа жертв удалось избежать, потому что переезд был оборудован по современным стандартам. Поступает информация, что от удара автобус отлетел в сторону на 30 метров. Как заявил глава администрации города Покрова Вячеслав Аракелов, машину в результате столкновения разорвало пополам. Поезд же проехал еще 200 метров в режиме экстренного торможения.
По данным регионального Минздрава региона, в этой катастрофе погибли 19 человек. Местные власти сообщили, что погибшие являются гражданами Узбекистана. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку. В связи с трагедией на участке железной дороги во Владимирской области движение поездов задерживаются.
Сообщается, что большего числа жертв удалось избежать, потому что переезд был оборудован по современным стандартам. Поступает информация, что от удара автобус отлетел в сторону на 30 метров. Как заявил глава администрации города Покрова Вячеслав Аракелов, машину в результате столкновения разорвало пополам. Поезд же проехал еще 200 метров в режиме экстренного торможения.
По данным регионального Минздрава региона, в этой катастрофе погибли 19 человек. Местные власти сообщили, что погибшие являются гражданами Узбекистана. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку. В связи с трагедией на участке железной дороги во Владимирской области движение поездов задерживаются.
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