Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара

    Трагедия под Владимиром: после столкновения с поездом автобус разорвало пополам

    комментировать
    • Фото: Пульт чрезвычайных ситуаций / vk.com
    Трагедия под Владимиром: после столкновения с поездом автобус разорвало пополам

    Трагедия под Владимиром: после столкновения с поездом автобус разорвало пополам

    Трагедия под Владимиром: после столкновения с поездом автобус разорвало пополам
  • Фото: Пульт чрезвычайных ситуаций / vk.com

    • Автобус с пассажирами, который на станции Покров во Владимирской области столкнулся с поездом, заглох на переезде из-за поломки. Жертвами этой катастрофы, по имеющимся данным, стали 19 человек.

    Как сообщается на сайте регионального управления МВД, у автобуса Mercedes произошла поломка. В момент столкновения он находился на железнодорожном переезде, при этом горел запрещающий сигнал светофора. Водитель транспортного средства погиб, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, описавший обстоятельства происшествия известно со слов локомотивной бригады, в которой есть пострадавшие.

    Сообщается, что большего числа жертв удалось избежать, потому что переезд был оборудован по современным стандартам. Поступает информация, что от удара автобус отлетел в сторону на 30 метров. Как заявил глава администрации города Покрова Вячеслав Аракелов, машину в результате столкновения разорвало пополам. Поезд же проехал еще 200 метров в режиме экстренного торможения.

    смотретьМЖД: до столкновения с поездом автобус заглох на переезде
    МЖД: до столкновения с поездом автобус заглох на переезде
    По данным регионального Минздрава региона, в этой катастрофе погибли 19 человек. Местные власти сообщили, что погибшие являются гражданами Узбекистана. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку. В связи с трагедией на участке железной дороги во Владимирской области движение поездов задерживаются.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru