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    «У них было 3 минуты»: до столкновения с поездом из автобуса выбрались 34 человека. Владимирская область, автобусы, железные дороги, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«У них было 3 минуты»: до столкновения с поездом из автобуса выбрались 34 человека

    «У них было 3 минуты»: до столкновения с поездом из автобуса выбрались 34 человека

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    «У них было 3 минуты»: до столкновения с поездом из автобуса выбрались 34 человека

    «У них было 3 минуты»: до столкновения с поездом из автобуса выбрались 34 человека

    «У них было 3 минуты»: до столкновения с поездом из автобуса выбрались 34 человека

      Жертвами катастрофы на железнодорожном переезде в городе Покрове Владимирской области стали 16 человек. Автобус с людьми выехал на пути и заглох, в него врезался пассажирский состав. В связи с этой трагедией министр транспорта Максим Соколов провел совещание с главой РЖД Олегом Белозёровым, министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Пучковым и губернатором Владимирской области Светланой Орловой.

      Расследованием причин ЧП уже занялись власти региона и федеральные министерства. Установлено, что столкновение поезда с автобусом произошло рано утром в пятницу. По данным регионального управления МВД, причиной катастрофы стала поломка автобуса на путях. Машина заглохла на железнодорожном полотне и была там, когда горел запрещающий сигнал светофора.

      Глава администрации города Покрова Вячеслав Аракелов рассказал, что многим пассажирам удалось покинуть салон автобус до столкновения. Они самостоятельно пытались столкнуть с путей заглохшую машину, но не могли этого сделать, передает ТАСС.

      Вячеслав Аракелов, глава администрации города Покрова: «По свидетельству выживших, они увидели поезд, 34 человека выскочили из автобуса, пытались сдвинуть его с места, однако сделать им это не удалось».

      смотретьМЖД: до столкновения с поездом автобус заглох на переезде
      МЖД: до столкновения с поездом автобус заглох на переезде
      По словам Аракелова, жертвами катастрофы стали люди, которые в момент столкновения остались в салоне автобуса.

      Вячеслав Аракелов: «Не все пассажиры успели выбраться из автобуса, потому что время было около 4:00, многие спали. На все про все у них было 3 минуты, многие не успели среагировать».

      смотретьСтолкновение поезда с автобусом: появилось видео с места трагедии на станции Покров
      Столкновение поезда с автобусом: появилось видео с места трагедии на станции Покров
      В пресс-службе РЖД отметили, что переезд был оборудован всем необходимым — шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. Глава РЖД Олег Белозёров в связи с катастрофой отказался от участия в «Российской энергетической неделе». Работа оперативного штаба по ликвидации последствий трагедии находится под его личным контролем, передает РИА Новости.

      Появились фотографии с места трагического ДТП под Покровом.

      Опубликовано НТВ 5 октября 2017 г.

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