«У них было 3 минуты»: до столкновения с поездом из автобуса выбрались 34 человека

Жертвами катастрофы на железнодорожном переезде в городе Покрове Владимирской области стали 16 человек. Автобус с людьми выехал на пути и заглох, в него врезался пассажирский состав. В связи с этой трагедией министр транспорта Максим Соколов провел совещание с главой РЖД Олегом Белозёровым, министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Пучковым и губернатором Владимирской области Светланой Орловой.
Расследованием причин ЧП уже занялись власти региона и федеральные министерства. Установлено, что столкновение поезда с автобусом произошло рано утром в пятницу. По данным регионального управления МВД, причиной катастрофы стала поломка автобуса на путях. Машина заглохла на железнодорожном полотне и была там, когда горел запрещающий сигнал светофора.
Глава администрации города Покрова Вячеслав Аракелов рассказал, что многим пассажирам удалось покинуть салон автобус до столкновения. Они самостоятельно пытались столкнуть с путей заглохшую машину, но не могли этого сделать, передает ТАСС.
Вячеслав Аракелов, глава администрации города Покрова: «По свидетельству выживших, они увидели поезд, 34 человека выскочили из автобуса, пытались сдвинуть его с места, однако сделать им это не удалось».
По словам Аракелова, жертвами катастрофы стали люди, которые в момент столкновения остались в салоне автобуса.
Вячеслав Аракелов: «Не все пассажиры успели выбраться из автобуса, потому что время было около 4:00, многие спали. На все про все у них было 3 минуты, многие не успели среагировать».
В пресс-службе РЖД отметили, что переезд был оборудован всем необходимым — шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. Глава РЖД Олег Белозёров в связи с катастрофой отказался от участия в «Российской энергетической неделе». Работа оперативного штаба по ликвидации последствий трагедии находится под его личным контролем, передает РИА Новости.
Глава администрации города Покрова Вячеслав Аракелов рассказал, что многим пассажирам удалось покинуть салон автобус до столкновения. Они самостоятельно пытались столкнуть с путей заглохшую машину, но не могли этого сделать, передает ТАСС.
Вячеслав Аракелов, глава администрации города Покрова: «По свидетельству выживших, они увидели поезд, 34 человека выскочили из автобуса, пытались сдвинуть его с места, однако сделать им это не удалось».
По словам Аракелова, жертвами катастрофы стали люди, которые в момент столкновения остались в салоне автобуса.
Вячеслав Аракелов: «Не все пассажиры успели выбраться из автобуса, потому что время было около 4:00, многие спали. На все про все у них было 3 минуты, многие не успели среагировать».
В пресс-службе РЖД отметили, что переезд был оборудован всем необходимым — шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. Глава РЖД Олег Белозёров в связи с катастрофой отказался от участия в «Российской энергетической неделе». Работа оперативного штаба по ликвидации последствий трагедии находится под его личным контролем, передает РИА Новости.
Появились фотографии с места трагического ДТП под Покровом.Опубликовано НТВ 5 октября 2017 г.
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