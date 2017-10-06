Столкнувшийся с поездом автобус выработал свой ресурс 15 лет назад

Эксперты «Группы ГАЗ» выяснили, что попавший в ДТП во Владимирской области автобус выработал свой эксплуатационный ресурс более 15 лет назад.
Об этом заявила вице-президент группы Елена Матвеева.
Елена Матвеева, вице-президент «Группы ГАЗ»: «По данным наших экспертов, автобус, заглохший на переезде, — Mercedes Benz О 303. Производство этой модели автобусов было прекращено в Германии еще в 1993 году. То есть для перевозки пассажиров использовалось транспортное средство, которому уже более 24 лет. Свой эксплуатационный ресурс эта техника выработала более 15 лет назад».
Матвеева добавила, что в России такая старая техника составляет больше половины автобусного парка, который с каждым годом продолжает стремительно стареть. Из-за отсутствия эффективного контроля за состоянием транспорта, участвующего в пассажирских перевозках, аварии уже стали закономерностью, заключила она.
Напомним, столкновение автобуса с поездом произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покров.
В настоящий момент рассматриваются несколько версий трагедии. Как заявили в СКР, причиной происшествия могли стать техническая неисправность автобуса, нарушения правил движения со стороны водителя или нарушения правил безопасности со стороны сотрудников железной дороги.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся другие необходимые следственные действия.
Ранее в правоохранительных органах сообщалось, что жертвами трагедии стали 16 человек.
В МИД Казахстана отметили, что в разбившемся автобусе находились 56 граждан Узбекистана и два водителя из Казахстана. Один из них погиб.
Елена Матвеева, вице-президент «Группы ГАЗ»: «По данным наших экспертов, автобус, заглохший на переезде, — Mercedes Benz О 303. Производство этой модели автобусов было прекращено в Германии еще в 1993 году. То есть для перевозки пассажиров использовалось транспортное средство, которому уже более 24 лет. Свой эксплуатационный ресурс эта техника выработала более 15 лет назад».
Матвеева добавила, что в России такая старая техника составляет больше половины автобусного парка, который с каждым годом продолжает стремительно стареть. Из-за отсутствия эффективного контроля за состоянием транспорта, участвующего в пассажирских перевозках, аварии уже стали закономерностью, заключила она.
Напомним, столкновение автобуса с поездом произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покров.
В настоящий момент рассматриваются несколько версий трагедии. Как заявили в СКР, причиной происшествия могли стать техническая неисправность автобуса, нарушения правил движения со стороны водителя или нарушения правил безопасности со стороны сотрудников железной дороги.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся другие необходимые следственные действия.
Ранее в правоохранительных органах сообщалось, что жертвами трагедии стали 16 человек.
В МИД Казахстана отметили, что в разбившемся автобусе находились 56 граждан Узбекистана и два водителя из Казахстана. Один из них погиб.
Появились фотографии с места трагического ДТП под Покровом.Опубликовано НТВ 5 октября 2017 г.
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