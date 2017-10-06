Выживший в ДТП под Владимиром водитель назвал причину поломки автобуса

Выживший в страшном ДТП под Владимиром водитель рассказал, что автобус не смогли завести
из-за слабого аккумулятора.
Автобус, попавший под поезд в городе Покрове Владимирской области, не смогли завести снова из-за слабого аккумулятора. Об этом ТАСС рассказал выживший в аварии водитель автобуса Сарман Нургали.
Сарман Нургали, водитель: «Аккумулятор слабый был, хотели завести — не завелся, потом хотели подтолкнуть».
По данным регионального управления МВД, причиной катастрофы стала поломка автобуса на путях. Машина заглохла на железнодорожном полотне и была там, когда горел запрещающий сигнал светофора. Людям, которые вышли из автобуса, чтобы подтолкнуть его, удалось спастись. Жертвами катастрофы стали люди, которые в момент столкновения спали в салоне автобуса.
По словам водителя, это первая поломка за все время эксплуатации автобуса.
Сарман Нургали: «Автобус 1990 года выпуска. Сломался первый раз».
Нургали добавил, что второй водитель, погибший в ДТП, был опытным. Автобус принадлежал индивидуальному предпринимателю из Казахстана.
Жертвами катастрофы на железнодорожном переезде в городе Покрове Владимирской области стали 16 человек. Автобус с людьми выехал на пути и заглох, в него врезался пассажирский состав.
Расследованием причин ЧП уже занялись власти региона и федеральные министерства. Установлено, что столкновение поезда с автобусом произошло рано утром в пятницу.
В пресс-службе РЖД отметили, что переезд был оборудован всем необходимым — шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. Глава РЖД Олег Белозёров в связи с катастрофой отказался от участия в «Российской энергетической неделе». Работа оперативного штаба по ликвидации последствий трагедии находится под его личным контролем.
Сарман Нургали, водитель: «Аккумулятор слабый был, хотели завести — не завелся, потом хотели подтолкнуть».
По данным регионального управления МВД, причиной катастрофы стала поломка автобуса на путях. Машина заглохла на железнодорожном полотне и была там, когда горел запрещающий сигнал светофора. Людям, которые вышли из автобуса, чтобы подтолкнуть его, удалось спастись. Жертвами катастрофы стали люди, которые в момент столкновения спали в салоне автобуса.
По словам водителя, это первая поломка за все время эксплуатации автобуса.
Сарман Нургали: «Автобус 1990 года выпуска. Сломался первый раз».
Нургали добавил, что второй водитель, погибший в ДТП, был опытным. Автобус принадлежал индивидуальному предпринимателю из Казахстана.
Жертвами катастрофы на железнодорожном переезде в городе Покрове Владимирской области стали 16 человек. Автобус с людьми выехал на пути и заглох, в него врезался пассажирский состав.
Расследованием причин ЧП уже занялись власти региона и федеральные министерства. Установлено, что столкновение поезда с автобусом произошло рано утром в пятницу.
В пресс-службе РЖД отметили, что переезд был оборудован всем необходимым — шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. Глава РЖД Олег Белозёров в связи с катастрофой отказался от участия в «Российской энергетической неделе». Работа оперативного штаба по ликвидации последствий трагедии находится под его личным контролем.
Появились фотографии с места трагического ДТП под Покровом.Опубликовано НТВ 5 октября 2017 г.
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