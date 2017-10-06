Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат

    Выживший в ДТП под Владимиром водитель назвал причину поломки автобуса

    4 комментария
    • Фото: Start33.ru / vk.com
    Выживший в ДТП под Владимиром водитель назвал причину поломки автобуса

    Выживший в ДТП под Владимиром водитель назвал причину поломки автобуса

    Выживший в ДТП под Владимиром водитель назвал причину поломки автобуса
  • Фото: Start33.ru / vk.com

    • Выживший в страшном ДТП под Владимиром водитель рассказал, что автобус не смогли завести из-за слабого аккумулятора.

    Автобус, попавший под поезд в городе Покрове Владимирской области, не смогли завести снова из-за слабого аккумулятора. Об этом ТАСС рассказал выживший в аварии водитель автобуса Сарман Нургали.

    Сарман Нургали, водитель: «Аккумулятор слабый был, хотели завести — не завелся, потом хотели подтолкнуть».

    смотретьМЖД: до столкновения с поездом автобус заглох на переезде
    МЖД: до столкновения с поездом автобус заглох на переезде
    По данным регионального управления МВД, причиной катастрофы стала поломка автобуса на путях. Машина заглохла на железнодорожном полотне и была там, когда горел запрещающий сигнал светофора. Людям, которые вышли из автобуса, чтобы подтолкнуть его, удалось спастись. Жертвами катастрофы стали люди, которые в момент столкновения спали в салоне автобуса.

    По словам водителя, это первая поломка за все время эксплуатации автобуса.

    Сарман Нургали: «Автобус 1990 года выпуска. Сломался первый раз».

    Нургали добавил, что второй водитель, погибший в ДТП, был опытным. Автобус принадлежал индивидуальному предпринимателю из Казахстана.

    смотретьСтолкновение поезда с автобусом: появилось видео с места трагедии на станции Покров
    Столкновение поезда с автобусом: появилось видео с места трагедии на станции Покров
    Жертвами катастрофы на железнодорожном переезде в городе Покрове Владимирской области стали 16 человек. Автобус с людьми выехал на пути и заглох, в него врезался пассажирский состав.

    смотреть«У них было 3 минуты»: до столкновения с поездом из автобуса выбрались 34 человека
    «У них было 3 минуты»: до столкновения с поездом из автобуса выбрались 34 человека
    Расследованием причин ЧП уже занялись власти региона и федеральные министерства. Установлено, что столкновение поезда с автобусом произошло рано утром в пятницу.

    В пресс-службе РЖД отметили, что переезд был оборудован всем необходимым — шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. Глава РЖД Олег Белозёров в связи с катастрофой отказался от участия в «Российской энергетической неделе». Работа оперативного штаба по ликвидации последствий трагедии находится под его личным контролем.

    Появились фотографии с места трагического ДТП под Покровом.

    Опубликовано НТВ 5 октября 2017 г.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru