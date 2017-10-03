Соседи рассказали о пристрастии стрелка из Лас-Вегаса к азартным играм

Стивен Пэддок, расстрелявший толпу в
Лас-Вегасе, пронес в угловой люкс на 32-м этаже отеля «Мандалэй Бэй» 23 ствола. Он оборудовал настоящую снайперскую позицию с идеальным обзором, еще и снабдив оружие оптикой и штативами. Еще сотни, если не тысячи патронов, Пэддок ухитрился пронести в охраняемый отель.
«Нам нужно ужесточить контроль над оружием прямо сейчас», — написал сегодня в Twitter Калеб Китер — гитарист группы, которая выступала на кантри-фестивале в Лас-Вегасе в момент, когда вполне обычный с виду американский миллионер на пенсии Стивен Пэддок открыл по зрителям шквальный огонь. Музыкант Китер говорит, что всю жизнь выступал за право на ношение оружия, но эти события все изменили.
В Лас-Вегасе, где ежедневно в гостиницы заезжают тысячи человек, невозможно проверить багаж каждого постояльца. Тем более что Стивен Пэддок отлично знал и отели, и казино. Он сам частенько приезжал в город играть. Он продумал, как пронести внутрь оружие, не вызывая подозрений.
Стивен Пэддок явно готовился к преступлению. Заранее обошел несколько отелей с видом на концертную площадку, выбирая номер с лучшим видом на нее. Он остановился на 32-м этаже. Номер — большой, с окнами на север и запад, что позволило ему увеличить угол обстрела. Стекла Пэддок выбил молотком перед тем, как открыть огонь. Эти окна так и зияют черными провалами на золоте отеля в Лас-Вегасе.
Из 23 единиц оружия, найденных у него в номере, две винтовки были оснащены снайперскими прицелами и были установлены на ножках для прицельной стрельбы. Но расстреливал людей он из штурмовых винтовок, просто поливая зрителей пулями.
Очевидец: «Не буду врать, я испугался. Это было страшно. Сейчас известно, что это был мужчина, стрелявший из отеля, а тогда я не знал, сколько стрелявших. Думал, что он находится в толпе. Когда вас окружают тысячи людей, и вы не знаете, кто стреляет в вас, это очень страшно».
Брайан Ходж, очевидец: «Сотни выстрелов — один за другим с промежутками в 5–10 секунд. Тогда я подумал: „Сколько же патронов у этого парня?“. Потом я узнал, что он был в соседнем номере».
Десятки стволов, тысячи патронов, подготовленная огневая позиция — все это немного не вяжется с тем, что пока известно о Стивене Пэддоке властям. Он — бывший бухгалтер на пенсии, зарабатывал на жизнь, сдавая в аренду квартиры и дома. Но настоящей его страстью было казино. Соседи рассказывают, что играл он много и часто.
Ал Леган, сосед: «Его считали профессиональным игроком. И у него были деньги, чтобы играть. Когда они закончат расследование, может быть, станет понятно, не из-за игр ли он сорвался».
Брат убийцы Эрик Пэддок, который живет во Флориде, утверждает, что Стивен был спокойным человеком, никакой агрессии и особой тяги к оружию за ним не замечали.
Эрик Пэддок: «Я ничего не знаю о каких-то его проблемах. Мы думали, что с ним все в полном порядке. Мы с ним говорили, моя мама с ним говорила по телефону после урагана».
Единственное черное пятно — в далеком семейном прошлом. Отец Стивена и Эрика — Пэддок-старший в 60-х с оружием в руках грабил банки, а когда его посадили, сбежал из тюрьмы и несколько лет фигурировал в списке самых разыскиваемых преступников. В Америке уже заговорили о возможной генетической предрасположенности к насилию, но за Стивеном ничего такого не водилось. Ни проблем с законом, никаких известных психических отклонений.
Сейчас выяснилось, что как минимум несколько стволов Пэддок купил легально, пройдя необходимую в таких случаях проверку по базам полиции.
Пока власти пытаются установить мотив, в больницах Лас-Вегаса идет гонка за спасение жизней пострадавших. Их было так много, что сразу после трагедии первую помощь приходилось оказывать только тяжелораненым.
Джей Коатс, хирург: «К нам поступило больше 70 человек, пациентов пришлось размещать где только можно, даже в коридорах. Это был контролируемый хаос — пытаться определить, кто наиболее тяжело ранен, и кому оказывать помощь сначала».
Тем временем жители Лас-Вегаса выстраиваются в очереди сдавать кровь. При нескольких сотнях пострадавших ее запасов в городе уже не хватает.
В Лас-Вегасе, где ежедневно в гостиницы заезжают тысячи человек, невозможно проверить багаж каждого постояльца. Тем более что Стивен Пэддок отлично знал и отели, и казино. Он сам частенько приезжал в город играть. Он продумал, как пронести внутрь оружие, не вызывая подозрений.
Стивен Пэддок явно готовился к преступлению. Заранее обошел несколько отелей с видом на концертную площадку, выбирая номер с лучшим видом на нее. Он остановился на 32-м этаже. Номер — большой, с окнами на север и запад, что позволило ему увеличить угол обстрела. Стекла Пэддок выбил молотком перед тем, как открыть огонь. Эти окна так и зияют черными провалами на золоте отеля в Лас-Вегасе.
Из 23 единиц оружия, найденных у него в номере, две винтовки были оснащены снайперскими прицелами и были установлены на ножках для прицельной стрельбы. Но расстреливал людей он из штурмовых винтовок, просто поливая зрителей пулями.
Очевидец: «Не буду врать, я испугался. Это было страшно. Сейчас известно, что это был мужчина, стрелявший из отеля, а тогда я не знал, сколько стрелявших. Думал, что он находится в толпе. Когда вас окружают тысячи людей, и вы не знаете, кто стреляет в вас, это очень страшно».
Брайан Ходж, очевидец: «Сотни выстрелов — один за другим с промежутками в 5–10 секунд. Тогда я подумал: „Сколько же патронов у этого парня?“. Потом я узнал, что он был в соседнем номере».
Десятки стволов, тысячи патронов, подготовленная огневая позиция — все это немного не вяжется с тем, что пока известно о Стивене Пэддоке властям. Он — бывший бухгалтер на пенсии, зарабатывал на жизнь, сдавая в аренду квартиры и дома. Но настоящей его страстью было казино. Соседи рассказывают, что играл он много и часто.
Ал Леган, сосед: «Его считали профессиональным игроком. И у него были деньги, чтобы играть. Когда они закончат расследование, может быть, станет понятно, не из-за игр ли он сорвался».
Брат убийцы Эрик Пэддок, который живет во Флориде, утверждает, что Стивен был спокойным человеком, никакой агрессии и особой тяги к оружию за ним не замечали.
Эрик Пэддок: «Я ничего не знаю о каких-то его проблемах. Мы думали, что с ним все в полном порядке. Мы с ним говорили, моя мама с ним говорила по телефону после урагана».
Единственное черное пятно — в далеком семейном прошлом. Отец Стивена и Эрика — Пэддок-старший в 60-х с оружием в руках грабил банки, а когда его посадили, сбежал из тюрьмы и несколько лет фигурировал в списке самых разыскиваемых преступников. В Америке уже заговорили о возможной генетической предрасположенности к насилию, но за Стивеном ничего такого не водилось. Ни проблем с законом, никаких известных психических отклонений.
Сейчас выяснилось, что как минимум несколько стволов Пэддок купил легально, пройдя необходимую в таких случаях проверку по базам полиции.
Пока власти пытаются установить мотив, в больницах Лас-Вегаса идет гонка за спасение жизней пострадавших. Их было так много, что сразу после трагедии первую помощь приходилось оказывать только тяжелораненым.
Джей Коатс, хирург: «К нам поступило больше 70 человек, пациентов пришлось размещать где только можно, даже в коридорах. Это был контролируемый хаос — пытаться определить, кто наиболее тяжело ранен, и кому оказывать помощь сначала».
Тем временем жители Лас-Вегаса выстраиваются в очереди сдавать кровь. При нескольких сотнях пострадавших ее запасов в городе уже не хватает.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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