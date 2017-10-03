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    Отказ Трампа ограничить продажу оружия после бойни в Лас-Вегасе спровоцировал скандал. США, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтказ Трампа ограничить продажу оружия после бойни в Лас-Вегасе спровоцировал скандал

    Отказ Трампа ограничить продажу оружия после бойни в Лас-Вегасе спровоцировал скандал

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    Отказ Трампа ограничить продажу оружия после бойни в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> спровоцировал скандал

    Отказ Трампа ограничить продажу оружия после бойни в Лас-Вегасе спровоцировал скандал

    Отказ Трампа ограничить продажу оружия после бойни в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> спровоцировал скандал

      По последним данным, в результате атаки во время концерта в Лас-Вегасе погибли 59 человек, ранения получили более 500. Атака стала самым массовым расстрелом в новейшей истории США. Стивен Пэддок, открывший огонь из окна отеля, покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер. Уже стали известны некоторые подробности о личности преступника и его семье.

      На улицах сейчас все спокойно, но, конечно, развлекательная столица Америки несколько сбавила обороты после произошедшего, тем более что бульвар Стрип, на котором и развернулась трагедия, сейчас перекрыт для машин. Туда могут пройти только те, кто живет в отелях на этом бульваре. Оцеплена вся открытая концертная площадка, по которой вел огонь Стивен Пэддок, там работают следователи. Закрыт и 32-й этаж отеля «Мандалай Бэй», откуда он стрелял по людям.

      Вечером на одной из площадей Вегаса собирались люди, чтобы зажечь свечи в память об убитых. Многие говорили, что не могут понять, почему Пэддок пошел на такое преступление. Не может пока выяснить мотив преступника и полиция.

      Очевидно одно — Пэддок готовился к этой бойне, он явно хотел убить как можно больше людей. Он загодя обошел несколько отелей в районе концертной площадки, выбирая номер с лучшим видом на нее. В чемоданах преступник пронес в отель целый арсенал. В его номере полиция обнаружила 23 единицы оружия и тысячи патронов. В его доме нашли еще 19 стволов, а также взрывчатку.

      Все это никак пока не вяжется с описанием убийцы. Пэддок — бывший бухгалтер, на пенсии зарабатывал сдачей в аренду домов и квартир. Он часто ездил в Вегас играть в казино, также любил онлайн-покер. Говорят, он был тихим и немного сторонился людей. Брат Стивена Эрик, который живет во Флориде, уверждает, что никогда не замечал за ним ни агрессии, ни особой тяги к оружию.

      Но вместе с тем выяснилось, что их отец Пэддок-старший в 60-е годы прошлого века промышлял вооруженными ограблениями банков, а в 70-х после того, как сбежал из тюрьмы, входил в список самых разыскиваемых преступников Америки. Поэтому в США осторожно пока, но заговорили о возможном генетическом наследии.

      Президент Трамп, который выступил с обращением к американцам, назвал произошедшее воплощением зла. При этом, что характерно, Трамп отказался обсуждать вопрос об усилении контроля за продажей оружия. В этом ничего удивительного нет, американский президент не раз говорил, что в отношении оружия он против любых ограничительных мер. Но это мгновенно вызвало скандал.

      Вице-президент отдела стратегических исследований телекомпании CBS Хейли Гефтман — Гофт написала в Facebook, что не стоит скорбеть по погибшим. Раз они слушали кантри-музыку, значит, были республиканцами, скорее всего, поддерживали Трампа и, соответственно, продажу оружия.

      Оставим это заявление на совести теперь уже бывшего вице-президента CBS. Компания сообщила, что Гефтман-Гофт больше у них не работает.

      В Белом доме провели минуту молчания в память о жертвах. В Нью-Йорке здание Эмпайр Стейт Билдинг и первая башня нового Всемирного торгового центра погасили свет в память о трагедии, оставив только оранжевую подсветку. Также в Париже на Эйфелевой башне погасили огни. В Тель-Авиве здание мэрии подсветили в цвета американского флага.

      В результате бойни погибли 59 человек, 527 пострадали. Жители Лас-Вегаса приходят к больницам, где лежат раненые, чтобы сдать кровь. Несмотря на то, что в городе уже ночь, люди по-прежнему собираются у медучреждений.



      Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.

      Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017

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