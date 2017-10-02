СМИ: отец стрелка из Лас-Вегаса был грабителем банков

Как выяснил CNN, отец Стивена Крэйга Пэддока был преступником. Он совершал налеты на банки.
По данным CNN, Бенжамин Пэддок, отец стрелка из Лас-Вегаса, скончался несколько лет назад. Но в 1969 году он числился в списке самых разыскиваемых ФБР преступников. Бенжамин Пэддок грабил банки.
Сам стрелок, убивший 58 человек в Лас-Вегасе, до выхода на пенсию работал бухгалтером. У него была охотничья лицензия, выданная штатом Аляска. Также в прошлом у него была лицензия на управление легким самолетом, но она уже истекла.
Полицейские провели обыски в доме Стивена Пэддока в городке Мескит, но не нашли ничего подозрительного.
Напомним, стрельба произошла возле развлекательного комплекса Mandalay Bay во время концерта кантри-музыки. Этот расстрел стал самым массовым убийством в новейшей истории США. Сам подозреваемый покончил с собой до прибытия стражей порядка.
Сам стрелок, убивший 58 человек в Лас-Вегасе, до выхода на пенсию работал бухгалтером. У него была охотничья лицензия, выданная штатом Аляска. Также в прошлом у него была лицензия на управление легким самолетом, но она уже истекла.
Полицейские провели обыски в доме Стивена Пэддока в городке Мескит, но не нашли ничего подозрительного.
Напомним, стрельба произошла возле развлекательного комплекса Mandalay Bay во время концерта кантри-музыки. Этот расстрел стал самым массовым убийством в новейшей истории США. Сам подозреваемый покончил с собой до прибытия стражей порядка.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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