Полиция сообщила о 58 жертвах стрельбы в Лас-Вегасе

В полиции уточнили данные о погибших и пострадавших в результате нападения возле развлекательного центра Mandalay Bay.
При стрельбе на концерте кантри-музыки погибли 58 человек, 515 человек получили ранения. Такие данные привел шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.
Джозеф Ломбардо: «Число погибших в этом инциденте возросло: сейчас мы говорим о 58 жертвах, число раненых — 515».
Ранее сообщалось, что жертв как минимум 50, а пострадавших около 400. Случившееся в районе Лас-Вегас-Стрип стало самым кровопролитным массовым убийством в новейшей истории США.
Дональд Трамп назвал расстрел на концерте «актом абсолютного зла». Он пообещал поддержку семьям жертв.
Стрелок — 64-летний Стивен Пэддок — покончил с собой до прибытия полиции. Мотивы преступника пока не известны. Между тем в ФБР сообщили, что не нашли никакой связи между Пэддоком и международными террористическими организациями, передает РИА Новости.
Джозеф Ломбардо: «Число погибших в этом инциденте возросло: сейчас мы говорим о 58 жертвах, число раненых — 515».
Ранее сообщалось, что жертв как минимум 50, а пострадавших около 400. Случившееся в районе Лас-Вегас-Стрип стало самым кровопролитным массовым убийством в новейшей истории США.
Дональд Трамп назвал расстрел на концерте «актом абсолютного зла». Он пообещал поддержку семьям жертв.
Стрелок — 64-летний Стивен Пэддок — покончил с собой до прибытия полиции. Мотивы преступника пока не известны. Между тем в ФБР сообщили, что не нашли никакой связи между Пэддоком и международными террористическими организациями, передает РИА Новости.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
Комментарии