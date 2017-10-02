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    Полиция сообщила о 58 жертвах стрельбы в Лас-Вегасе

    8 комментариев
    • Фото: Reuters © 2017, Steve Marcus
    Полиция сообщила о 58 жертвах стрельбы в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>

    Полиция сообщила о 58 жертвах стрельбы в Лас-Вегасе

    Полиция сообщила о 58 жертвах стрельбы в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>
  • Фото: Reuters © 2017, Steve Marcus

    • В полиции уточнили данные о погибших и пострадавших в результате нападения возле развлекательного центра Mandalay Bay.

    При стрельбе на концерте кантри-музыки погибли 58 человек, 515 человек получили ранения. Такие данные привел шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.

    Джозеф Ломбардо: «Число погибших в этом инциденте возросло: сейчас мы говорим о 58 жертвах, число раненых — 515».

    Ранее сообщалось, что жертв как минимум 50, а пострадавших около 400. Случившееся в районе Лас-Вегас-Стрип стало самым кровопролитным массовым убийством в новейшей истории США.

    Дональд Трамп назвал расстрел на концерте «актом абсолютного зла». Он пообещал поддержку семьям жертв.

    смотретьСтрелок из Лас-Вегаса не был связан с террористическими организациями
    Стрелок из Лас-Вегаса не был связан с террористическими организациями
    Стрелок — 64-летний Стивен Пэддок — покончил с собой до прибытия полиции. Мотивы преступника пока не известны. Между тем в ФБР сообщили, что не нашли никакой связи между Пэддоком и международными террористическими организациями, передает РИА Новости.

    Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.

    Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017

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