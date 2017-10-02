Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Стрелок из Лас-Вегаса не был связан с террористическими организациями. США, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтрелок из Лас-Вегаса не был связан с террористическими организациями

    Стрелок из Лас-Вегаса не был связан с террористическими организациями

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    Стрелок из <nobr>Лас-Вегаса</nobr> не был связан с террористическими организациями

    Стрелок из Лас-Вегаса не был связан с террористическими организациями

    Стрелок из <nobr>Лас-Вегаса</nobr> не был связан с террористическими организациями

      Трагические события произошли сегодня в Лас-Вегасе — из окна гостиницы мужчина открыл огонь по людям, которые пришли на фестиваль кантри-музыки.

      Известно, что преступника звали Стивен Пэддок, он из штата Невада. Мужчина жил примерно в 140 километрах от Лас-Вегаса в городке Мескит. По некоторым данным, в прошлом он мог сидеть в тюрьме. Но никаких связей с террористическими организациями, как утверждают в полиции, у него не было.

      В квартире Пэддока стражи порядка начали обыски. Возможно, это поможет пролить свет на мотивы преступления. Задержана подруга Стивена Пэддока, она не является подозреваемой. Но следователи, очевидно, надеются выяснить у нее хоть какие-то детали о причинах самого массового убийства в новейшей истории США.

      Стрельба произошла на бульваре Стрип, где проходил фестиваль кантри-музыки. Мероприятие подходило к концу, когда раздалась очередь выстрелов. На одном из любительских видео видно, как певец Джейсон Олдин продолжал играть, когда послышались первые звуки стрельбы. Люди даже не поняли, что происходит.

      Моника Дюма, очевидец: «Вначале я подумала, что это какие-то петарды или фейерверк, но звук повторялся снова и снова. Нам потребовалось около пяти минут, чтобы убежать оттуда. Все это время продолжалась непрерывная стрельба».

      Люди думали, что стреляют с земли, а на самом деле Стивен Пэддок засел на 32-м этаже отеля Mandalay Bay. Зрители, которые пришли на концерт, были у стрелка как на ладони. Очевидцы насчитали около четырех-пяти очередей выстрелов, кому-то показалось, что стрельба длилась почти беспрерывно пять минут. К тому моменту, когда полиция добралась до номера преступника, он успел убить более 50 человек. По последним данным, раненых — около 400.

      В настоящее время полиция выясняет мотивы этого кровопролитного преступления. На данный момент о них ничего не известно.

      Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.

      Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017

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