Полиция Лас-Вегаса разыскивает спутницу стрелка

Полиция
Лас-Вегаса подтвердила, что мужчина, который открыл огонь по зрителям на концерте кантри-музыки, ликвидирован. В настоящее время стражи порядка разыскивают его спутницу.
Личность мужчины, открывшего огонь по людям возле казино Mandalay Bay, установлена. Им оказался местный житель. Об этом заявил шериф Джозеф Ломбардо, комментируя случившееся в районе Лас-Вегас-Стрип. По его словам, вместе со стрелком была женщина, которую в настоящее время разыскивают, ее местоположение пока не установлено, передает ТАСС
Джозеф Ломбардо: «Полиция отправилась на место преступления. В настоящий момент подозреваемый мертв. Его личность установлена, это местный житель. Его имя я пока не могу назвать».
Шериф также сообщил, что, по последним данным, погибли как минимум 20 человек, еще более 100 получили ранения.
Известно, что нападавший открыл огонь по толпе с балкона из боевого оружия. Стрельба произошла на концерте кантри-музыки вечером в воскресенье (утром понедельника по Москве). Момент стрельбы был зафиксирован на видео. Полиция ликвидировала нападавшего.
Джозеф Ломбардо: «Полиция отправилась на место преступления. В настоящий момент подозреваемый мертв. Его личность установлена, это местный житель. Его имя я пока не могу назвать».
Шериф также сообщил, что, по последним данным, погибли как минимум 20 человек, еще более 100 получили ранения.
Известно, что нападавший открыл огонь по толпе с балкона из боевого оружия. Стрельба произошла на концерте кантри-музыки вечером в воскресенье (утром понедельника по Москве). Момент стрельбы был зафиксирован на видео. Полиция ликвидировала нападавшего.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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