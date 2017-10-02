Стрельба в Лас-Вегасе: убиты не менее 20 человек, более 100 ранены

В полиции сообщили, что жертвами стрельбы возле казино в
Лас-Вегасе стали по меньшей мере 20 человек.
По словам шерифа Джозефа Лобмардо, в результате стрельбы на концерте кантри-музыки у казино Mandalay Bay погибли как минимум 20 человек, более 100 получили ранения. Об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя случившееся в районе Лас-Вегас-Стрип.
Джозеф Лобмардо: «На данный момент мы считаем, что погибших более 20, пострадавших более 100».
Предполагаемый стрелок был ликвидирован.
Тем временем аэропорт Лас-Вегаса, который закрывали из-за стрельбы, частично восстановил работу. В воздушной гавани предупредили пассажиров, что рейсы будут отправляться с задержкой из-за нарушения расписания.
Стрельба произошла поздно вечером в воскресенье (утром в понедельник по Москве). Стрелок открыл огонь по толпе людей с балкона из боевого оружия. Момент ЧП попал на видео.
Джозеф Лобмардо: «На данный момент мы считаем, что погибших более 20, пострадавших более 100».
Предполагаемый стрелок был ликвидирован.
Тем временем аэропорт Лас-Вегаса, который закрывали из-за стрельбы, частично восстановил работу. В воздушной гавани предупредили пассажиров, что рейсы будут отправляться с задержкой из-за нарушения расписания.
Стрельба произошла поздно вечером в воскресенье (утром в понедельник по Москве). Стрелок открыл огонь по толпе людей с балкона из боевого оружия. Момент ЧП попал на видео.
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