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    Стрельба в Лас-Вегасе: убиты не менее 20 человек, более 100 ранены. полиция, стрельба, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтрельба в Лас-Вегасе: убиты не менее 20 человек, более 100 ранены

    Стрельба в Лас-Вегасе: убиты не менее 20 человек, более 100 ранены

    5 комментариев
    • Фото: Reuters © 2017, Steve Marcus
    Стрельба в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>: убиты не менее 20 человек, более 100 ранены

    Стрельба в Лас-Вегасе: убиты не менее 20 человек, более 100 ранены

    Стрельба в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>: убиты не менее 20 человек, более 100 ранены
    • Фото: Reuters © 2017, Steve Marcus

      • В полиции сообщили, что жертвами стрельбы возле казино в Лас-Вегасе стали по меньшей мере 20 человек.

      По словам шерифа Джозефа Лобмардо, в результате стрельбы на концерте кантри-музыки у казино Mandalay Bay погибли как минимум 20 человек, более 100 получили ранения. Об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя случившееся в районе Лас-Вегас-Стрип.

      Джозеф Лобмардо: «На данный момент мы считаем, что погибших более 20, пострадавших более 100».

      Предполагаемый стрелок был ликвидирован.

      Тем временем аэропорт Лас-Вегаса, который закрывали из-за стрельбы, частично восстановил работу. В воздушной гавани предупредили пассажиров, что рейсы будут отправляться с задержкой из-за нарушения расписания.

      Стрельба произошла поздно вечером в воскресенье (утром в понедельник по Москве). Стрелок открыл огонь по толпе людей с балкона из боевого оружия. Момент ЧП попал на видео.

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