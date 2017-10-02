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    Полиция заявила о ликвидации предполагаемого стрелка в Лас-Вегасе. США, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция заявила о ликвидации предполагаемого стрелка в Лас-Вегасе

    Полиция заявила о ликвидации предполагаемого стрелка в Лас-Вегасе

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    Полиция заявила о ликвидации предполагаемого стрелка в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>

    Полиция заявила о ликвидации предполагаемого стрелка в Лас-Вегасе

    Полиция заявила о ликвидации предполагаемого стрелка в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>

      В районе Лас-Вегас-Стрип произошла стрельба, жертвами которой стали два человека и более 20 пострадали.

      Правоохранители сообщили о нейтрализации предполагаемого стрелка, открывшего огонь возле казино в Лас-Вегасе, передает РИА Новости. Ранее поступала информация, что стрелков может быть несколько, но она, по-видимому, не подтвердилась.

      Полиция: «Человек, который, предположительно, открыл стрельбу в развлекательном комплексе в Лас-Вегасе, убит».

      Правоохранители просят людей избегать района, где случилось нападение.

      Полиция: «Подтверждаем, что один подозреваемый убит. Расследование продолжается. Еще раз, пожалуйста, не посещайте сейчас (этот район — ред.)».

      Огонь был открыт на концерте кантри-музыки возле казино Mandalay Bay. Стрельба велась из боевого оружия с балкона отеля. Ранее сообщалось, что подозреваемый или подозреваемые сбежали с места происшествия.

      смотретьСтрельба у казино в Лас-Вегасе
      Стрельба у казино в Лас-Вегасе
      В связи со стрельбой был приостановлена работа местного аэропорта. Известно о двух погибших и 24 раненых.

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