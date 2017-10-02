В Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

В
Лас-Вегасе вблизи одного из крупнейших казино произошла стрельба.
Информация о пострадавших противоречивая.
Согласно одним данным, в результате ЧП пострадали несколько человек, согласно другим, травмы получили по меньшей мере 20.
По данным правоохранителей, стрелок, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, сообщает РИА Новости.
Правоохранительные органы призывают граждан избегать посещения района, в котором расположен комплекс.
Согласно одним данным, в результате ЧП пострадали несколько человек, согласно другим, травмы получили по меньшей мере 20.
По данным правоохранителей, стрелок, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, сообщает РИА Новости.
Правоохранительные органы призывают граждан избегать посещения района, в котором расположен комплекс.
We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews— LVMPD (@LVMPD) 2 октября 2017 г.
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