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Возвращение Мухтара

    В Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

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    В Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

    В <nobr>Лас-Вегасе</nobr> неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

    В Лас-Вегасе вблизи одного из крупнейших казино произошла стрельба.

    Информация о пострадавших противоречивая.
    Согласно одним данным, в результате ЧП пострадали несколько человек, согласно другим, травмы получили по меньшей мере 20.

    По данным правоохранителей, стрелок, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, сообщает РИА Новости.

    Правоохранительные органы призывают граждан избегать посещения района, в котором расположен комплекс.


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