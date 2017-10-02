Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    В номере стрелка в Лас-Вегасе нашли 8 единиц оружия

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    В номере стрелка в Лас-Вегасе нашли 8 единиц оружия

    В номере стрелка в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> нашли 8 единиц оружия

    Стивен Пэддок, который устроил стрельбу на концерте кантри-музыки, в прошлом не имел проблем с законом.

    Заместитель шерифа Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл сообщил новую информацию о личности стрелка, который убил более 50 человек в Лас-Вегасе. 64-летний Стивен Пэддок не имел приводов в полицию. Ранее он не преступал закон, не считая мелких нарушений правил дорожного движения, передает ТАСС.

    Кевин Макмэхилл    : «У злоумышленника прежде не было никаких контактов с полицией, насколько нам известно, на данный момент. Мы не учитываем обычные случаи нарушения правил дорожного движения».

    Он добавил, что при обыске в номере Пэддока обнаружили «значительное количество огнестрельного оружия». В его личном арсенале были длинноствольные винтовки.

    Кевин Макмэхилл: «В комнате было по меньшей мере восемь единиц оружия».

    Заместитель шерифа также подтвердил, что спутница Пэддока была найдена. С нее сняты подозрения в причастности к массовому убийству.

    смотретьОчевидцы рассказали о стрельбе в Лас-Вегасе
    Очевидцы рассказали о стрельбе в Лас-Вегасе
    Напомним, стрельба началась вечером в воскресенье (утром в понедельник по Москве). Стрелок открыл огонь с балкона отеля по тысячам собравшихся на уличный концерт кантри-музыки. Жертвами атаки стали более 50 человек, свыше 200 получили ранения.

    Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.

    Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017

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