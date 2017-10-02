В номере стрелка в Лас-Вегасе нашли 8 единиц оружия

Стивен Пэддок, который устроил стрельбу на концерте
кантри-музыки, в прошлом не имел проблем с законом.
Заместитель шерифа Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл сообщил новую информацию о личности стрелка, который убил более 50 человек в Лас-Вегасе. 64-летний Стивен Пэддок не имел приводов в полицию. Ранее он не преступал закон, не считая мелких нарушений правил дорожного движения, передает ТАСС.
Кевин Макмэхилл: «У злоумышленника прежде не было никаких контактов с полицией, насколько нам известно, на данный момент. Мы не учитываем обычные случаи нарушения правил дорожного движения».
Он добавил, что при обыске в номере Пэддока обнаружили «значительное количество огнестрельного оружия». В его личном арсенале были длинноствольные винтовки.
Кевин Макмэхилл: «В комнате было по меньшей мере восемь единиц оружия».
Заместитель шерифа также подтвердил, что спутница Пэддока была найдена. С нее сняты подозрения в причастности к массовому убийству.
Напомним, стрельба началась вечером в воскресенье (утром в понедельник по Москве). Стрелок открыл огонь с балкона отеля по тысячам собравшихся на уличный концерт кантри-музыки. Жертвами атаки стали более 50 человек, свыше 200 получили ранения.
Кевин Макмэхилл: «У злоумышленника прежде не было никаких контактов с полицией, насколько нам известно, на данный момент. Мы не учитываем обычные случаи нарушения правил дорожного движения».
Он добавил, что при обыске в номере Пэддока обнаружили «значительное количество огнестрельного оружия». В его личном арсенале были длинноствольные винтовки.
Кевин Макмэхилл: «В комнате было по меньшей мере восемь единиц оружия».
Заместитель шерифа также подтвердил, что спутница Пэддока была найдена. С нее сняты подозрения в причастности к массовому убийству.
Напомним, стрельба началась вечером в воскресенье (утром в понедельник по Москве). Стрелок открыл огонь с балкона отеля по тысячам собравшихся на уличный концерт кантри-музыки. Жертвами атаки стали более 50 человек, свыше 200 получили ранения.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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