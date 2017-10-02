Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе превысило 50

Полиция сообщила последние данные о числе жертв стрельбы на концерте
кантри-музыки в Лас-Вегасе.
Шериф Джозеф Лобардо сообщил, что жертвами стрельбы в Лас-Вегасе стали более 50 человек, а число пострадавших превысило 200, передает «Интерфакс». Ранее сообщалось о как минимум 20 погибших и сотне раненых.
Известно, что стрелок, открывший огонь по толпе на фестивале кантри-музыки, находился на балконе в номере отеля Mandalay Bay. Он был ликвидирован. Полиция разыскивает женщину, которую считают его подругой. Пока не установлено, связана ли она с трагедией на концерте.
Нападение случилось в последний день фестиваля. Концерт знаменитого исполнителя Джейсона Олдина проходил на улице возле казино. Момент стрельбы попал на видео.
Известно, что стрелок, открывший огонь по толпе на фестивале кантри-музыки, находился на балконе в номере отеля Mandalay Bay. Он был ликвидирован. Полиция разыскивает женщину, которую считают его подругой. Пока не установлено, связана ли она с трагедией на концерте.
Нападение случилось в последний день фестиваля. Концерт знаменитого исполнителя Джейсона Олдина проходил на улице возле казино. Момент стрельбы попал на видео.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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