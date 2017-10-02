Очевидцы рассказали о стрельбе в Лас-Вегасе

Десятки человек погибли, более 100 ранены в результате стрельбы во время уличного концерта в
Лас-Вегасе. Есть ли среди жертв или пострадавших россияне, пока не известно. В посольстве РФ сообщили, что в Лас-Вегасе находятся порядка 50 наших соотечественников.
Полиция Лас-Вегаса провела пресс-конференцию, которая наконец внесла ясность в происходящее. Жертв оказалось на порядок больше, чем предполагалось изначально — не двое, а как минимум 20, раненых больше 100. Нападавший убит — это местный житель, его имя не называется. Полицейские считают, что он действовал один, преступников такого типа обычно называют lone wolf — одинокий волк. По данным местной прессы, нападавшего ликвидировали в номере 135 на 32-м этаже отеля Mandalay Bay, откуда, судя по всему, и велась стрельба.
Все случилось в воскресенье поздно вечером в центре Лас-Вегаса. На выходных там проходил трехдневный фестиваль кантри-музыки. В воскресенье он должен был закрыться. Хедлайнером вечера был автор нескольких платиновых альбомов Джейсон Олдин. Во время его выступления раздались выстрелы. Поначалу люди подумали, что это какой-то спецэффект, вроде обычных для Лас-Вегаса фейерверков. Люди поняли, что они в смертельной опасности лишь после того, как исполнитель внезапно покинул сцену и музыка стихла.
Очевидец: «Мы не могли поверить, что это выстрелы. Джейсон ушел со сцены, и все тоже начали бежать. Чтобы выйти, нам пришлось перелезть через ворота. Это был кошмар. Мы были уже снаружи, но все равно даже оттуда слышали, что кто-то продолжает стрелять».
По словам очевидцев, выстрелы не смолкали около пяти минут, их были сотни. В момент атаки на фестивале находились тысячи человек, многие из них, услышав выстрелы, попытались покинуть площадку перед сценой и укрыться в лобби еще одного отеля, расположенного неподалеку.
По предварительным данным, стрельбу вели из автоматов. Всю ночь центр города был оцеплен. Наблюдение велось и с воздуха. По соображениям безопасности несколько авиарейсов, которые должны были приземлиться в Лас-Вегасе, перенаправили в другие аэропорты. Жителей города и туристов просили не приближаться к улице, на которой проходил фестиваль.
Джефф Кларк, лейтенант полиции Лас-Вегаса: «Я вижу, сколько людей приходят сюда, чтобы помочь. Но я обращаюсь к вам: пожалуйста, держитесь подальше от фестиваля. Я не могу назвать точного количества жертв, просто помолитесь за них. Могу лишь подтвердить, что один из подозреваемых ликвидирован».
Что двигало нападавшим, пока не известно. Его мотивы предстоит выяснить. Сейчас полиция ищет женщину по имени Мэрилу Дэнли — невысокого роста, азиатка. Предположительно, это подруга стрелка. Имела ли она какое-то отношение к нападению, пока не ясно. В заявлении полицейские пишут, что хотят ее допросить.
Все случилось в воскресенье поздно вечером в центре Лас-Вегаса. На выходных там проходил трехдневный фестиваль кантри-музыки. В воскресенье он должен был закрыться. Хедлайнером вечера был автор нескольких платиновых альбомов Джейсон Олдин. Во время его выступления раздались выстрелы. Поначалу люди подумали, что это какой-то спецэффект, вроде обычных для Лас-Вегаса фейерверков. Люди поняли, что они в смертельной опасности лишь после того, как исполнитель внезапно покинул сцену и музыка стихла.
Очевидец: «Мы не могли поверить, что это выстрелы. Джейсон ушел со сцены, и все тоже начали бежать. Чтобы выйти, нам пришлось перелезть через ворота. Это был кошмар. Мы были уже снаружи, но все равно даже оттуда слышали, что кто-то продолжает стрелять».
По словам очевидцев, выстрелы не смолкали около пяти минут, их были сотни. В момент атаки на фестивале находились тысячи человек, многие из них, услышав выстрелы, попытались покинуть площадку перед сценой и укрыться в лобби еще одного отеля, расположенного неподалеку.
По предварительным данным, стрельбу вели из автоматов. Всю ночь центр города был оцеплен. Наблюдение велось и с воздуха. По соображениям безопасности несколько авиарейсов, которые должны были приземлиться в Лас-Вегасе, перенаправили в другие аэропорты. Жителей города и туристов просили не приближаться к улице, на которой проходил фестиваль.
Джефф Кларк, лейтенант полиции Лас-Вегаса: «Я вижу, сколько людей приходят сюда, чтобы помочь. Но я обращаюсь к вам: пожалуйста, держитесь подальше от фестиваля. Я не могу назвать точного количества жертв, просто помолитесь за них. Могу лишь подтвердить, что один из подозреваемых ликвидирован».
Что двигало нападавшим, пока не известно. Его мотивы предстоит выяснить. Сейчас полиция ищет женщину по имени Мэрилу Дэнли — невысокого роста, азиатка. Предположительно, это подруга стрелка. Имела ли она какое-то отношение к нападению, пока не ясно. В заявлении полицейские пишут, что хотят ее допросить.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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