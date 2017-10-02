Стрельба в Лас-Вегасе: погибли двое, 24 ранены

Два человека погибли, более 20 получили ранения в результате стрельбы у казино в
Лас-Вегасе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя больницы, в которую были доставлены пострадавшие.
Стрельба произошла на концерте неподалеку от казино Mandalay Bay.
Огонь был открыт из боевого оружия с балкона отеля. Стрелок или несколько стрелков скрылись с места происшествия, полиция ведет их поиск. Аэропорт Лас-Вегаса временно приостановил работу из-за ЧП.
Стрельба произошла на концерте неподалеку от казино Mandalay Bay.
Огонь был открыт из боевого оружия с балкона отеля. Стрелок или несколько стрелков скрылись с места происшествия, полиция ведет их поиск. Аэропорт Лас-Вегаса временно приостановил работу из-за ЧП.
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