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    Стрельба в Лас-Вегасе: погибли двое, 24 ранены. США, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтрельба в Лас-Вегасе: погибли двое, 24 ранены

    Стрельба в Лас-Вегасе: погибли двое, 24 ранены

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    Стрельба в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>: погибли двое, 24 ранены

    Стрельба в Лас-Вегасе: погибли двое, 24 ранены

    Стрельба в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>: погибли двое, 24 ранены
    • Фото: Associated Press © 2017, John Locher

      • Два человека погибли, более 20 получили ранения в результате стрельбы у казино в Лас-Вегасе.

      Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя больницы, в которую были доставлены пострадавшие.

      Стрельба произошла на концерте неподалеку от казино Mandalay Bay.

      смотретьСтрельба у казино в Лас-Вегасе
      Стрельба у казино в Лас-Вегасе
      Огонь был открыт из боевого оружия с балкона отеля. Стрелок или несколько стрелков скрылись с места происшествия, полиция ведет их поиск. Аэропорт Лас-Вегаса временно приостановил работу из-за ЧП.

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