Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    Опубликовано фото стрелка из Лас-Вегаса

    комментировать
    • Фото: twitter.com
    Опубликовано фото стрелка из <nobr>Лас-Вегаса</nobr>

    Опубликовано фото стрелка из Лас-Вегаса

    Опубликовано фото стрелка из <nobr>Лас-Вегаса</nobr>
  • Фото: twitter.com

    • Стало известно имя мужчины, который открыл огонь по толпе на кантри-фестивале в Лас-Вегасе.

    Стрелком оказался 64-летний Стивен Пэддок. В его номере, с балкона которого он, предположительно, и вел стрельбу, обнаружили оружие. Опубликовано фото подозреваемого.

    Сообщается, что полиция также установила местонахождение его подруги Мэри Лу Дэнли. Пока не сообщается, считают ли ее причастной к массовому убийству. Кроме того, стражи порядка нашли два автомобиля — внедорожник Hyundai Tucson и минивэн Chrysler Pacifica Touring, которые разыскивали в связи со стрельбой, передает РИА Новости.

    Ранее шериф Джозеф Лобардо сообщил, что число жертв превысило 50, а количество пострадавших — более 200.

    Соболезнования семьям погибших и пострадавшим выразил Дональд Трамп.



    смотретьОчевидцы рассказали о стрельбе в Лас-Вегасе
    Очевидцы рассказали о стрельбе в Лас-Вегасе
    Преступник ликвидирован. Стрельбу он вел с 32-этажа отеля. Под огнем оказались тысячи людей, который пришли на уличный концерт в рамках фестиваля кантри-музыки. Момент стрельбы попал на видео.

    Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.

    Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017

    Новости по теме

    Расстрел в Лас-Вегасе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru