Опубликовано фото стрелка из Лас-Вегаса

Стало известно имя мужчины, который открыл огонь по толпе на
кантри-фестивале в Лас-Вегасе.
Стрелком оказался 64-летний Стивен Пэддок. В его номере, с балкона которого он, предположительно, и вел стрельбу, обнаружили оружие. Опубликовано фото подозреваемого.
Сообщается, что полиция также установила местонахождение его подруги Мэри Лу Дэнли. Пока не сообщается, считают ли ее причастной к массовому убийству. Кроме того, стражи порядка нашли два автомобиля — внедорожник Hyundai Tucson и минивэн Chrysler Pacifica Touring, которые разыскивали в связи со стрельбой, передает РИА Новости.
Ранее шериф Джозеф Лобардо сообщил, что число жертв превысило 50, а количество пострадавших — более 200.
Соболезнования семьям погибших и пострадавшим выразил Дональд Трамп.
Преступник ликвидирован. Стрельбу он вел с 32-этажа отеля. Под огнем оказались тысячи людей, который пришли на уличный концерт в рамках фестиваля кантри-музыки. Момент стрельбы попал на видео.
Сообщается, что полиция также установила местонахождение его подруги Мэри Лу Дэнли. Пока не сообщается, считают ли ее причастной к массовому убийству. Кроме того, стражи порядка нашли два автомобиля — внедорожник Hyundai Tucson и минивэн Chrysler Pacifica Touring, которые разыскивали в связи со стрельбой, передает РИА Новости.
Ранее шериф Джозеф Лобардо сообщил, что число жертв превысило 50, а количество пострадавших — более 200.
Соболезнования семьям погибших и пострадавшим выразил Дональд Трамп.
My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2017
Преступник ликвидирован. Стрельбу он вел с 32-этажа отеля. Под огнем оказались тысячи людей, который пришли на уличный концерт в рамках фестиваля кантри-музыки. Момент стрельбы попал на видео.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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