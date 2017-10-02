Расстрел в Лас-Вегасе назвали самым кровавым в истории США

Трагедия в
Лас-Вегасе стала самой кровавой по количеству жертв в новейшей истории Штатов.
Согласно последним данным, в результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли более 50 человек, около 200 пострадали. Инцидент стал крупнейшим случаем массового убийства. Об этом свидетельствует статистика с 1949 года, пишет сайт Газета.Ru.
До этого самой массовой была стрельба в Орландо, произошедшая 12 июня 2016 года. Тогда погибли 49 человек, еще 53 получили ранения.
В 2007 году массовое убийство в Виргинском политехническом институте унесло жизни 32 человек, а в 2012-м в начальной школе «Сэнди-Хук» были застрелены 27 человек.
Стрелком в Лас-Вегасе, напомним, оказался 64-летний Стивен Пэддок. В его номере, с балкона которого он, предположительно, и вел стрельбу, обнаружили 8 единиц оружия. Преступник был ликвидирован.
До этого самой массовой была стрельба в Орландо, произошедшая 12 июня 2016 года. Тогда погибли 49 человек, еще 53 получили ранения.
В 2007 году массовое убийство в Виргинском политехническом институте унесло жизни 32 человек, а в 2012-м в начальной школе «Сэнди-Хук» были застрелены 27 человек.
Стрелком в Лас-Вегасе, напомним, оказался 64-летний Стивен Пэддок. В его номере, с балкона которого он, предположительно, и вел стрельбу, обнаружили 8 единиц оружия. Преступник был ликвидирован.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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