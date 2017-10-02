Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Расстрел в Лас-Вегасе назвали самым кровавым в истории США

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2017, Steve Marcus
    Расстрел в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> назвали самым кровавым в истории США

    Расстрел в Лас-Вегасе назвали самым кровавым в истории США

    Расстрел в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> назвали самым кровавым в истории США
  • Фото: Reuters © 2017, Steve Marcus

    • Трагедия в Лас-Вегасе стала самой кровавой по количеству жертв в новейшей истории Штатов.

    Согласно последним данным, в результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли более 50 человек, около 200 пострадали. Инцидент стал крупнейшим случаем массового убийства. Об этом свидетельствует статистика с 1949 года, пишет сайт Газета.Ru.

    До этого самой массовой была стрельба в Орландо, произошедшая 12 июня 2016 года. Тогда погибли 49 человек, еще 53 получили ранения.
    В 2007 году массовое убийство в Виргинском политехническом институте унесло жизни 32 человек, а в 2012-м в начальной школе «Сэнди-Хук» были застрелены 27 человек.

    смотретьОчевидцы рассказали о стрельбе в Лас-Вегасе
    Очевидцы рассказали о стрельбе в Лас-Вегасе
    Стрелком в Лас-Вегасе, напомним, оказался 64-летний Стивен Пэддок. В его номере, с балкона которого он, предположительно, и вел стрельбу, обнаружили 8 единиц оружия. Преступник был ликвидирован.

    Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.

    Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017

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