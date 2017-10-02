Расстрелявший 50 человек в Лас-Вегасе покончил с собой

Стали известны подробности трагедии в
Лас-Вегасе, жертвами которой стали более 50 человек.
Выяснилось, что подозреваемый в массовом расстреле свел счеты с жизнью до прибытия полиции, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что преступник был ликвидирован.
Джозеф Ломбардо, шериф: «Мы считаем, что он (подозреваемый) покончил с собой до нашего прибытия».
Как сообщалось ранее, огонь по людям у казино открыл 64-летний Стивен Пэддок.
Мужчина расстреливал посетителей концерта с балкона своего номера. Погибли более 50 человек, около 200 пострадали. Известно, что Пэддок закон не преступал, не считая мелких нарушений правил дорожного движения. Инцидент назван самым кровавым по количеству жертв в истории Штатов.
Джозеф Ломбардо, шериф: «Мы считаем, что он (подозреваемый) покончил с собой до нашего прибытия».
Как сообщалось ранее, огонь по людям у казино открыл 64-летний Стивен Пэддок.
Мужчина расстреливал посетителей концерта с балкона своего номера. Погибли более 50 человек, около 200 пострадали. Известно, что Пэддок закон не преступал, не считая мелких нарушений правил дорожного движения. Инцидент назван самым кровавым по количеству жертв в истории Штатов.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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