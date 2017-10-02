Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Расстрелявший 50 человек в Лас-Вегасе покончил с собой

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    Расстрелявший 50 человек в Лас-Вегасе покончил с собой

    Расстрелявший 50 человек в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> покончил с собой

    Стали известны подробности трагедии в Лас-Вегасе, жертвами которой стали более 50 человек.

    Выяснилось, что подозреваемый в массовом расстреле свел счеты с жизнью до прибытия полиции, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что преступник был ликвидирован.

    Джозеф Ломбардо, шериф: «Мы считаем, что он (подозреваемый) покончил с собой до нашего прибытия».

    Как сообщалось ранее, огонь по людям у казино открыл 64-летний Стивен Пэддок.

    смотретьОчевидцы рассказали о стрельбе в Лас-Вегасе
    Очевидцы рассказали о стрельбе в Лас-Вегасе
    Мужчина расстреливал посетителей концерта с балкона своего номера. Погибли более 50 человек, около 200 пострадали. Известно, что Пэддок закон не преступал, не считая мелких нарушений правил дорожного движения. Инцидент назван самым кровавым по количеству жертв в истории Штатов.

    Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.

    Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017

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