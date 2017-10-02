«Акт абсолютного зла»: Трамп прокомментировал стрельбу в Лас-Вегасе

Президент США выступил в Белом доме с заявлением о трагедии в
Лас-Вегасе. Он назвал стрельбу на концерте кантри-музыки «актом абсолютного зла».
Дональд Трамп: «Это акт абсолютного зла. Он с жестокостью убил более 50 человек и ранил несколько сотен».
Президент США призвал граждан к единству и подчеркнул, что страна сплачивается в минуты трагедии и ужаса.
Дональд Трамп: «Наше единство не может быть разрушено злом, наши узы не могут быть разорваны насилием. Я знаю, что мы ищем какой-то смысл в хаосе, хотя бы лучик света в темноте. Но ответы найти непросто».
Он пообещал семьям погибших поддержку и сказал, что «невозможно осознать их боль, невозможно представить их потерю».
Дональд Трамп: «Мы молимся за семьи погибших и обещаем вам нашу поддержку. Мы молимся за то, чтобы весь народ обрел единство и мир».
Стрельба произошла возле развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по тысячам собравшихся на концерт зрителей с 32-этажа из номера отеля. Он покончил с собой еще до прибытия полиции.
Жертвами атаки стали более 50 человек, число пострадавших идет на сотни. В полиции заявили, что пока не готовы квалифицировать случившееся как теракт. Мотивы стрелка еще не установлены.
Президент США призвал граждан к единству и подчеркнул, что страна сплачивается в минуты трагедии и ужаса.
Дональд Трамп: «Наше единство не может быть разрушено злом, наши узы не могут быть разорваны насилием. Я знаю, что мы ищем какой-то смысл в хаосе, хотя бы лучик света в темноте. Но ответы найти непросто».
Он пообещал семьям погибших поддержку и сказал, что «невозможно осознать их боль, невозможно представить их потерю».
Дональд Трамп: «Мы молимся за семьи погибших и обещаем вам нашу поддержку. Мы молимся за то, чтобы весь народ обрел единство и мир».
Стрельба произошла возле развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по тысячам собравшихся на концерт зрителей с 32-этажа из номера отеля. Он покончил с собой еще до прибытия полиции.
Жертвами атаки стали более 50 человек, число пострадавших идет на сотни. В полиции заявили, что пока не готовы квалифицировать случившееся как теракт. Мотивы стрелка еще не установлены.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
Комментарии