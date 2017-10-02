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    «Акт абсолютного зла»: Трамп прокомментировал стрельбу в Лас-Вегасе

    4 комментария
    • Фото: Reuters © 2017, Joshua Roberts
    «Акт абсолютного зла»: Трамп прокомментировал стрельбу в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>

    «Акт абсолютного зла»: Трамп прокомментировал стрельбу в Лас-Вегасе

    «Акт абсолютного зла»: Трамп прокомментировал стрельбу в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>
  • Фото: Reuters © 2017, Joshua Roberts

    • Президент США выступил в Белом доме с заявлением о трагедии в Лас-Вегасе. Он назвал стрельбу на концерте кантри-музыки «актом абсолютного зла».

    Дональд Трамп: «Это акт абсолютного зла. Он с жестокостью убил более 50 человек и ранил несколько сотен».

    Президент США призвал граждан к единству и подчеркнул, что страна сплачивается в минуты трагедии и ужаса.

    Дональд Трамп: «Наше единство не может быть разрушено злом, наши узы не могут быть разорваны насилием. Я знаю, что мы ищем какой-то смысл в хаосе, хотя бы лучик света в темноте. Но ответы найти непросто».

    Он пообещал семьям погибших поддержку и сказал, что «невозможно осознать их боль, невозможно представить их потерю».

    Дональд Трамп: «Мы молимся за семьи погибших и обещаем вам нашу поддержку. Мы молимся за то, чтобы весь народ обрел единство и мир».

    Стрельба произошла возле развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по тысячам собравшихся на концерт зрителей с 32-этажа из номера отеля. Он покончил с собой еще до прибытия полиции.

    смотретьСтрелок из Лас-Вегаса не был связан с террористическими организациями
    Стрелок из Лас-Вегаса не был связан с террористическими организациями
    Жертвами атаки стали более 50 человек, число пострадавших идет на сотни. В полиции заявили, что пока не готовы квалифицировать случившееся как теракт. Мотивы стрелка еще не установлены.

    Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.

    Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017

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