СМИ: ИГ взяло ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

Жертвами стрельбы в
Лас-Вегасе на концерте кантри-музыки стали более 50 человек. Стрелок покончил с собой.
Террористическая группировка ИГИЛ (запрещенная в РФ — ред.) взяла на себя ответственность за стрельбу в игорной столице США. Об этом сообщает Independent. Жертвами нападения стали по меньшей мере 50 человек, число пострадавших идет на сотни.
Имя мужчины, совершившего самое массовое убийство в новейшей истории США, уже установлено — это житель штата Невада Стивен Пэддок. 64-летний стрелок вел огонь из окна гостинцы Mandalay Bay по тысячам собравшихся на уличный концерт. В полиции сообщили, что подозреваемый покончил с собой до того, как стражи порядка вломились в его комнату.
По словам шерифа Джозефа Ломбардо, власти пока не готовы квалифицировать случившееся как теракт. Ранее сообщалось, что не было обнаружено никаких связей преступника с террористами.
Имя мужчины, совершившего самое массовое убийство в новейшей истории США, уже установлено — это житель штата Невада Стивен Пэддок. 64-летний стрелок вел огонь из окна гостинцы Mandalay Bay по тысячам собравшихся на уличный концерт. В полиции сообщили, что подозреваемый покончил с собой до того, как стражи порядка вломились в его комнату.
По словам шерифа Джозефа Ломбардо, власти пока не готовы квалифицировать случившееся как теракт. Ранее сообщалось, что не было обнаружено никаких связей преступника с террористами.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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