Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    СМИ: ИГ взяло ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

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    • Фото: Reuters © 2017, Steve Marcus
    СМИ: ИГ взяло ответственность за стрельбу в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>

    СМИ: ИГ взяло ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

    СМИ: ИГ взяло ответственность за стрельбу в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>
  • Фото: Reuters © 2017, Steve Marcus

    • Жертвами стрельбы в Лас-Вегасе на концерте кантри-музыки стали более 50 человек. Стрелок покончил с собой.

    Террористическая группировка ИГИЛ (запрещенная в РФ — ред.) взяла на себя ответственность за стрельбу в игорной столице США. Об этом сообщает Independent. Жертвами нападения стали по меньшей мере 50 человек, число пострадавших идет на сотни.

    Имя мужчины, совершившего самое массовое убийство в новейшей истории США, уже установлено — это житель штата Невада Стивен Пэддок. 64-летний стрелок вел огонь из окна гостинцы Mandalay Bay по тысячам собравшихся на уличный концерт. В полиции сообщили, что подозреваемый покончил с собой до того, как стражи порядка вломились в его комнату.

    смотретьСтрелок из Лас-Вегаса не был связан с террористическими организациями
    Стрелок из Лас-Вегаса не был связан с террористическими организациями
    По словам шерифа Джозефа Ломбардо, власти пока не готовы квалифицировать случившееся как теракт. Ранее сообщалось, что не было обнаружено никаких связей преступника с террористами.

    Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.

    Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017

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