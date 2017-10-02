Путин выразил соболезнования президенту США в связи с трагедией в Лас-Вегасе

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму Дональду Трампу в связи с трагедией в
Лас-Вегасе.
Из телеграммы: «Преступление, унесшее жизни десятков мирных граждан, потрясает своей жестокостью».
Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, не менее 58 человек стали жертвами стрельбы в Лас-Вегасе. Пострадали до 515 человек.
Согласно данным полиции, подозреваемый открыл огонь по людям из окна 32-го этажа гостиницы. Позднее полиция сообщила, что мужчина застрелился до того, как полиция ворвалась в его номер. Инцидент назван самым кровавым по количеству жертв в истории Штатов.
Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, не менее 58 человек стали жертвами стрельбы в Лас-Вегасе. Пострадали до 515 человек.
Согласно данным полиции, подозреваемый открыл огонь по людям из окна 32-го этажа гостиницы. Позднее полиция сообщила, что мужчина застрелился до того, как полиция ворвалась в его номер. Инцидент назван самым кровавым по количеству жертв в истории Штатов.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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