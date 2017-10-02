Невский
ТВ-Эфир
Невский

    Путин выразил соболезнования президенту США в связи с трагедией в Лас-Вегасе

    2 комментария

    Путин выразил соболезнования президенту США в связи с трагедией в Лас-Вегасе

    Путин выразил соболезнования президенту США в связи с трагедией в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>

    Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму Дональду Трампу в связи с трагедией в Лас-Вегасе.

    Из телеграммы: «Преступление, унесшее жизни десятков мирных граждан, потрясает своей жестокостью».

    Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    Напомним, не менее 58 человек стали жертвами стрельбы в Лас-Вегасе. Пострадали до 515 человек.

    смотретьОчевидцы рассказали о стрельбе в Лас-Вегасе
    Очевидцы рассказали о стрельбе в Лас-Вегасе
    Согласно данным полиции, подозреваемый открыл огонь по людям из окна 32-го этажа гостиницы. Позднее полиция сообщила, что мужчина застрелился до того, как полиция ворвалась в его номер. Инцидент назван самым кровавым по количеству жертв в истории Штатов.

    Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.

    Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017

    Новости по теме

    Расстрел в Лас-Вегасе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru