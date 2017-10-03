Вещество для изготовления взрывчатки найдено в машине стрелка из Лас-Вегаса

Нитрат аммония был обнаружен в машине устроившего стрельбу в
Лас-Вегасе Стивена Пэддока.
О найденном химическом веществе сообщает газета The New York Post со ссылкой на местные власти. Издание напомнило, что нитрат аммония можно использовать для изготовления взрывчатых веществ.
В свою очередь газета USA Today сообщает, что в общей сложности власти конфисковали более 30 единиц огнестрельного оружия, которые находились либо в гостиничном номере стрелка, либо были обнаружены у него дома. Отмечается, что в ходе обыска в доме виновника бойни в Лас-Вегасе полиция обнаружила 18 единиц оружия, взрывчатку и патроны.
Как сообщил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, мотив преступника пока неизвестен.
Джозеф Ломбардо: «У нас пока нет рабочей версии о его мотиве».
Тем временем власти округа Кларк в американском штате Невада, на территории которого расположен Лас-Вегас, объявили режим ЧП из-за произошедшей стрельбы. Как отмечается, введение такого режима необходимо, в частности, для оперативного привлечения всех профильных служб и ведомств для расследования трагедии и оказания помощи пострадавшим.
Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции. В результате происшествия, по последним данным, погибли 59 человек, более 520 пострадали. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.
По данным полиции, Пэддок ранее не привлекался к уголовной ответственности. Родственники мужчины признались, что для них стало полной неожиданностью известие о совершенном преступлении.
В свою очередь газета USA Today сообщает, что в общей сложности власти конфисковали более 30 единиц огнестрельного оружия, которые находились либо в гостиничном номере стрелка, либо были обнаружены у него дома. Отмечается, что в ходе обыска в доме виновника бойни в Лас-Вегасе полиция обнаружила 18 единиц оружия, взрывчатку и патроны.
Как сообщил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, мотив преступника пока неизвестен.
Джозеф Ломбардо: «У нас пока нет рабочей версии о его мотиве».
Тем временем власти округа Кларк в американском штате Невада, на территории которого расположен Лас-Вегас, объявили режим ЧП из-за произошедшей стрельбы. Как отмечается, введение такого режима необходимо, в частности, для оперативного привлечения всех профильных служб и ведомств для расследования трагедии и оказания помощи пострадавшим.
Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции. В результате происшествия, по последним данным, погибли 59 человек, более 520 пострадали. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.
По данным полиции, Пэддок ранее не привлекался к уголовной ответственности. Родственники мужчины признались, что для них стало полной неожиданностью известие о совершенном преступлении.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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