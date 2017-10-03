В США объявлен пятидневный траур в связи со стрельбой в Лас-Вегасе

В США объявлен пятидневный траур после стрельбы на концерте в
Лас-Вегасе, в результате которой погибли 58 человек. Американский президент Дональд Трамп распорядился приспустить флаги на госучреждениях по всей стране.
Жертвами стрелка, который с балкона многоэтажного отеля открыл огонь по зрителям музыкального фестиваля, стали 58 человек, около 500 были ранены. ФБР пока не квалифицирует случившееся как теракт.
Стрелку Стивену Пэддоку было 64 года, он жил в поселке для пенсионеров в 140 километрах от Лас-Вегаса. В полицию мужчина не попадал, лишь однажды ему вынесли предупреждение за незначительное нарушение. В армии Пэддок не служил, на учете в клиниках не состоял.
Известно, что у американского стрелка была лицензия на пилотирование небольших самолетов и он любил играть в казино. Следователи нашли информацию о нескольких банковских переводах Пэддока на десятки тысяч долларов, сделанных после игр в последние недели. Пока нет информации, выиграл или проиграл он эти деньги.
Известно, что его отец был серийным грабителем банков, и после побега из тюрьмы в 1969 году вошел в список самых разыскиваемых преступников. Пэддок-старший не убивал людей, а его сын явно стремился расстрелять как можно больше. Номер в отеле он выбрал специально на 32-м этаже, откуда концертная площадка и зрители были как на ладони. Он открыл огонь, когда музыкальный фестиваль уже подходил к концу, и многие поначалу приняли автоматные очереди за хлопки фейерверка.
Пэддок даже повесил на двери своего номера бирку «Не беспокоить», чтобы горничная не пришла и не увидела его арсенал оружия. Он явно готовился убить как можно больше людей. Теперь дело полиции и спецслужб выяснить, почему он это сделал.
Стрелку Стивену Пэддоку было 64 года, он жил в поселке для пенсионеров в 140 километрах от Лас-Вегаса. В полицию мужчина не попадал, лишь однажды ему вынесли предупреждение за незначительное нарушение. В армии Пэддок не служил, на учете в клиниках не состоял.
Известно, что у американского стрелка была лицензия на пилотирование небольших самолетов и он любил играть в казино. Следователи нашли информацию о нескольких банковских переводах Пэддока на десятки тысяч долларов, сделанных после игр в последние недели. Пока нет информации, выиграл или проиграл он эти деньги.
Известно, что его отец был серийным грабителем банков, и после побега из тюрьмы в 1969 году вошел в список самых разыскиваемых преступников. Пэддок-старший не убивал людей, а его сын явно стремился расстрелять как можно больше. Номер в отеле он выбрал специально на 32-м этаже, откуда концертная площадка и зрители были как на ладони. Он открыл огонь, когда музыкальный фестиваль уже подходил к концу, и многие поначалу приняли автоматные очереди за хлопки фейерверка.
Пэддок даже повесил на двери своего номера бирку «Не беспокоить», чтобы горничная не пришла и не увидела его арсенал оружия. Он явно готовился убить как можно больше людей. Теперь дело полиции и спецслужб выяснить, почему он это сделал.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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