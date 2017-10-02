Соколов: в Турции остаются менее тысячи клиентов «ВИМ-Авиа»

Глава Минтранса на оперативном совещании сообщил, что вывоз пассажиров
«ВИМ-Авиа» из-за рубежа войдет в штатный режим после 2 октября.
В Турции остаются менее тысячи пассажиров компании «ВИМ-Авиа». Об этом на заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров проблемной авиакомпании заявил глава Минтранса Максим Соколов. По его словам, всего за границей находятся 17,5 тысяч клиентов компании, рейсы которой отменили из-за финансовых проблем перевозчика.
Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Все пассажиры с датой вылета после 2 октября будут перевозиться согласно графику. Расписание войдет в плановый штатный режим. В пунктах иностранных государств таких пассажиров „ВИМ-Авиа“ насчитывается сейчас около 17,5 тысяч».
Соколов также пообещал, что Минтранс трудоустроит работников компании «ВИМ-Авиа» в случае ее банкротства.
Из-за проблем «ВИМ-Авиа» Росавиация взяла на усиленный контроль финансовое состояние всех российских авиакомпаний. По данным ведомства, общий долг проблемного перевозчика составил около 10 миллиардов рублей. Ожидается, что на этой неделе в Госдуму внесут предложение о поправках в воздушное законодательство.
Александр Нерадько, глава Росавиации: «Представляется, что руководству авиакомпании каким-то образом удавалось урегулировать кредиторскую задолженность путем получения краткосрочных кредитов у различных кредитных организаций. Но наступил тот рубеж, когда банки перестали кредитовать организацию».
Напомним, 25 сентября «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении полетов в связи с отсутствием финансов для дальнейшей работы. Под контролем Минтранса и Росавиации вывозом пассажиров «ВИМ-Авиа» занялись другие компании.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве и хищении денежных средств пассажиров. Были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа». Они помещены под домашний арест. А совладельцы авиакомпании покинули территорию РФ, когда стало известно о возбуждении уголовного дела.
Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Все пассажиры с датой вылета после 2 октября будут перевозиться согласно графику. Расписание войдет в плановый штатный режим. В пунктах иностранных государств таких пассажиров „ВИМ-Авиа“ насчитывается сейчас около 17,5 тысяч».
Соколов также пообещал, что Минтранс трудоустроит работников компании «ВИМ-Авиа» в случае ее банкротства.
Из-за проблем «ВИМ-Авиа» Росавиация взяла на усиленный контроль финансовое состояние всех российских авиакомпаний. По данным ведомства, общий долг проблемного перевозчика составил около 10 миллиардов рублей. Ожидается, что на этой неделе в Госдуму внесут предложение о поправках в воздушное законодательство.
Александр Нерадько, глава Росавиации: «Представляется, что руководству авиакомпании каким-то образом удавалось урегулировать кредиторскую задолженность путем получения краткосрочных кредитов у различных кредитных организаций. Но наступил тот рубеж, когда банки перестали кредитовать организацию».
Напомним, 25 сентября «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении полетов в связи с отсутствием финансов для дальнейшей работы. Под контролем Минтранса и Росавиации вывозом пассажиров «ВИМ-Авиа» занялись другие компании.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве и хищении денежных средств пассажиров. Были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа». Они помещены под домашний арест. А совладельцы авиакомпании покинули территорию РФ, когда стало известно о возбуждении уголовного дела.
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