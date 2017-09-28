Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Подан иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа»

    комментировать

    Подан иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа»

    Подан иск о банкротстве авиакомпании <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

    В Арбитражный суд Татарстана поступило заявление о признании авиакомпании «ВИМ-Авиа» банкротом.

    Иск был подан 26 сентября. Инициатором банкротства выступил «Мосстройэкономбанк» в лице Агентства по страхованию вкладов. Указывается сумма требований в размере 88,3 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, размещенные в картотеке арбитражных дел.

    О других подробностях пока не сообщается.

    смотретьМинтранс: регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» продолжатся до 15 октября
    Минтранс: регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» продолжатся до 15 октября
    Накануне глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что общая кредиторская задолженность авиакомпании, заявившей о прекращении чартерных перевозок, составляет около 7 млрд рублей. Основной кредитор — банк «Зенит».

    Новости по теме

    Проблемы «ВИМ-Авиа»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru