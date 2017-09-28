Подан иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа»

В Арбитражный суд Татарстана поступило заявление о признании авиакомпании
«ВИМ-Авиа» банкротом.
Иск был подан 26 сентября. Инициатором банкротства выступил «Мосстройэкономбанк» в лице Агентства по страхованию вкладов. Указывается сумма требований в размере 88,3 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, размещенные в картотеке арбитражных дел.
О других подробностях пока не сообщается.
Накануне глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что общая кредиторская задолженность авиакомпании, заявившей о прекращении чартерных перевозок, составляет около 7 млрд рублей. Основной кредитор — банк «Зенит».
О других подробностях пока не сообщается.
Накануне глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что общая кредиторская задолженность авиакомпании, заявившей о прекращении чартерных перевозок, составляет около 7 млрд рублей. Основной кредитор — банк «Зенит».
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